"У вас в глазах смерть": украинец отчитал российских оккупантов, те признались, чего боятся. Видео

Украинец высказал в глаза российским оккупантам позицию нашего народа касательно вторжения РФ и посоветовал немедленно возвращаться.

Соответствующее видео появилось в сети. Россиянам объяснили, что украинцы не нуждаются в защите и спасении. "У вас в глазах смерть", – сказал мужчина оккупантам.

"Мы нормальная страна, мы ни на кого не нападали", – пытались сначала оправдаться захватчики.

Но затем их риторика изменилась. "Понимаете, если мы сейчас уйдем, мы будем дезертирами!" – сказал один из захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 15 дней полномасштабной войны России против Украины в плен к украинским военным попали более 700 российских оккупантов. Больше всего в плену оказались военных из Московской области.