''Мне так обожгло глаза, что несколько дней не мог видеть'': украинский танкист вернулся на фронт даже после тяжелых ранений. Фото

Украинский танкист Павел с позывным "Матрос" после тяжелых ранений вернулся на фронт. В мае прошлого года его бронемашину подбил враг, в результате чего боец получил сильные ожоги глаз, обломки в груди и сквозные дыры в руках, а все тело было иссечено обломками.

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Перед отъездом в зону боевых действий он пообщался с пресс-службой Каменец-Подольского городского совета. Мужчина рассказал, что до полномасштабного вторжения жил в Чехии с женой и сыном, работал на заводе. Но когда россияне пришли на родную землю, решил вернуться.

"Мне так обожгло глаза, что несколько дней не мог видеть. Все тело было в мелких осколках. В руке – две сквозные дыры. Два обломка вытащили из груди, но один остался. В тот момент вообще ничего не чувствовал, не было боли, не было было внешних ощущений, но медики меня "вытащили"", – рассказал о ранении боец.

После продолжительного восстановления он решил вернуться на фронт, к побратимам.

"Командование говорит, что будем получать серьезную технику и хочет меня снова в танк посадить. Я хоть и ограниченно пригоден к военной службе, но в тылах сидеть не буду", – отметил "Матрос".

Боец признался, что ему очень хочется больше быть с семьей. Сыну сейчас 3 года – очень интересный период, когда он растет и активно чему-то учится. Однако боец заметил, что также любит побратимов и Украину.

"Не могу ее оставить, не могу видеть, как она истекает кровью…" – подчеркнул танкист.

Он отметил, что возвращается на фронт с настроением защищать Родину и ее независимость. Боец убежден, что Украина непременно одержит победу.

"Наши дети, как раньше, будут ходить в школу, мы – отстраивать страну. Бабушка жены в Чехии говорит: "Оторви голову Путину и привези мне. Я знаю, что с ней сделать", – шутит воин.

После победы "Матрос" хочет вернуться в Украину и показать сыну бабушку, дом его прабабушки и прадедушки.

"Украина – это моя Родина. За нее и боремся!" – отметил военный.

Напомним: ранее украинский военный Андрей на псевдо "Скиба" рассказал, как использует "свадебные" дроны DJI Mavic 3 ("язык") для уничтожения российских оккупантов. На счету 23-летнего защитника Украины уже около 500 военных путинской армии.

Кроме того, DJI Mavic 3 помогает и в других операциях. В частности, корректировать огонь Вооруженных Сил Украины. Андрей объяснил, что когда оккупанты приближались к украинским позиции на расстоянии 15 – 20 метров, он подсказывал украинским автоматчикам, куда стрелять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский воин Павел Вышебаба рассказал, что украинцам, которых призывают в ВСУ за мобилизацией, легче овладеть чем-то по военному делу, чем тем, кто встал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны. В настоящее время обучение новых солдат продолжается дольше и спокойнее, а в начале вторжения добровольцы в большинстве своем овладевали всеми непосредственно в боях;

– под Бахмутом погиб экипаж танка легендарной 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр": командир экипажа Виталий Кобец "Тяпа", водитель Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев. Более подробно о них читайте в материале OBOZREVATEL.

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