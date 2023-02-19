На счету уже 500 ликвидированных окупантов: украинский военный рассказал, как из ''мавиков'' уничтожает врага. Видео

Украинский военный Андрей на псевдо "Скиба" рассказал, как использует "свадебные" дроны DJI Mavic 3 ("мавик") для уничтожения российских оккупантов. На счету 23-летнего защитника Украины уже около 500 военных путинской армии.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Бутус Плюс". Андрей стал кадровым военным к широкомасштабному вторжению РФ и научился управлять дронами в 2019 году.

Он отметил, что "мавики" помогают в разведке, корректировке огня, а самое главное в ликвидации оккупантов, когда они сбрасывают гранаты с воздуха.

"Скиба" объяснил, что дрон сбрасывает в окопы российских военных гранаты, которые взрываются рядом с солдатами, уничтожая их или нанося серьезные ранения.

Кроме того, DJI Mavic 3 помогает и в других операциях. В частности, корректировать огонь Вооруженных Сил Украины. Андрей объяснил, что когда оккупанты приближались к украинским позиции на расстоянии 15 – 20 метров, он подсказывал украинским автоматчикам, куда стрелять.

"Скиба" рассказал, что каждый день на воздушные атаки из дрона используется примерно ящик гранат, однако теряются и сами БПЛА. Летом он проводил примерно 50 вылетов ежедневно, а сейчас меньше, потому что темнеет раньше.

"Когда-то вел подсчет (ликвидированных оккупантов, – ред.), но потом сбился и перестал. Но там уже гораздо больше 500, если не считать корректировки минометов и т.п., просто сбросом гранат. Бывало, когда штурмы отбивали, то 20 в день накрывали", – рассказал оператор.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки защитники Украины "денацифицировали" 1010 военных оккупационной армии России. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны в Украине составило 142 270 человек.

При этом потери российских оккупантов на фронте увеличиваются с каждым днем – за первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление в Донецком направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, понесут там колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижение не менее 2000 захватчиков погибает и получает ранение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!