Мобилизация в Украине: Вышебаба объяснил, почему новоприбывшим бойцам сейчас легче

Украинским мужчинам, которых призывают в ВСУ по мобилизации, легче освоить что-то из военного дела, чем было тем, кто встал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны. Ныне обучение новых солдат продолжается дольше и спокойнее, а в начале вторжения добровольцы в большинстве овладевали всем непосредственно в боях.

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На это указал украинский воин Павел Вышебаба в интервью "24 каналу". Этот мужчина сам разрушает стереотипы о военных: в мирной жизни он экоактивист и музыкант, а на войне – командир отделения, пишущий стихи.

"Кстати, мобилизованным сейчас гораздо легче учиться. Нет такой спешки, которая была в начале, нет хаоса", – рассказал защитник.

Он вспомнил, как когда-то с побратимами подъезжал к позициям на Донетчине, где им даже никто не мог карту сбросить, потому что линия фронта менялась каждый час, ведь шли интенсивные бои.

"Сейчас вы приезжаете и знаете, где ваши позиции, а где враг. Это уже гораздо легче", – отметил Вышебаба.

Также, добавил воин, мобилизованные будут знать, куда их отправляют. В то время как в начале войны защитники, когда приезжали на позиции, даже не знали, с какой стороны дислоцируются оккупанты.

"Мобилизированным, которые пойдут сейчас, будет уж точно легче. Есть куча людей, у которых можно спросить", – указал военный.

Как командир отделения 68-й отдельной егерской бригады, занимающейся налаживанием связи на нуле, он дал совет будущим защитникам.

"Общий совет – когда приедете на фронт, меньше говорите, а больше слушайте", – подытожил Павел Вышебаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников пояснил, что план мобилизации в Украине пока не завершен. Генеральный штаб ВСУ имеет четкую потребность, а отбор кандидатов происходит по военно-учетным специальностям.

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