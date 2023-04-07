Митрополит Эпифаний в Вербное воскресенье проведет праздничное богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний по случаю Вербного воскресенья проведет богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Блаженнейший владыка вознесет молитвы Богу за защитников Украины, за победу нашего государства и за весь наш украинский народ.

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Об этом сообщила прессслужба ПЦУ. Отмечается, что богослужение начнется в воскресенье, 9 апреля, в 9 часов утра.

"По случаю праздника Входа Господня в Иерусалим, в Вербное воскресенье, Предстоятель Православной церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней Лавры" говорится в сообщении.

Митрополит Эпифаний освященной водой окропит ветки вербы, которые верующие в этот день с радостью несут в храм Божий.

"Приглашаем украинских верующих к общей молитве в великой святыне украинского народа – Киево-Печерской Лавре", – призвали в ВЦУ.

Богослужение будет транслироваться на страницах ВТО и Митрополита Эпифания в Facebook и на YouTube-канале ВЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний впервые провел богослужение в Киево-Печерской лавре. Это историческое событие произошло после того, как Украина вернула в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

Вторую службу ПЦУ в этом соборе митрополит Эпифаний провел по случаю Крещения Господня 19 января.

1 апреля митрополита УПЦ МП Павла отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

В тот же день СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России.

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