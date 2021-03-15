Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания

В пятницу, 12 марта, Министерство юстиции Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового украинского правописания.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Дениса Малюськи Валерия Коломиец, сообщили на сайте Минюста. Там решение ОАСК, аргументированное тем, что Кабинет министров якобы превысил свои полномочия, считают незаконным.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции. На основании норм Закона "О Кабинете Министров Украины", Правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях...Таким образом, при принятии постановления о правописании, Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции", – объяснила Коломиец.

Заместитель министра добавила, что истцы по делу отмены правописания никак не доказали, что решение Кабмина о новом правописании каким-то образом нарушает их права, свободы и интересы.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська напомнил, что в стране не отменили новое украинское правописание и его нормы продолжают действовать. Он заявил, что решение Окружного административного суда Киева не вступило в законную силу и анонсировал апелляционную жалобу.

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