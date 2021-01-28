Админсуд Киева отменил новое Украинское правописание: Минюст не согласен

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров от 22 мая 2019 года, утвердившее новую редакцию "Українського правопису". В Министерстве юстиции заявили, что будут подавать апелляцию.

Решение было принято на заседании 28 января. Об этом сообщил общественный активист Андрей Смолий в своем Telegram-канале.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь, для начала надо изучить сам документ, но его пока нет на сайте суда. А появиться там он может в течение 30 суток.

"Я не видел еще самого решения, поэтому пока я не знаю, каким образом апеллировать к этому сообщению, которое появилось в интернете", – пояснил сказал он.

Креминь напомнил, что разрабатывала редакцию "Українського правопису" специально создана для этого Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины, а утверждал его Кабмин.

"Поэтому здесь еще есть вопросы к Кабинету министров Украины, как они будут комментировать. Я предлагаю дождаться текста и официальных сообщений на сайте суда, а тогда можно предметно говорить", – сказал омбудсмен.

Тем временем журналист, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Василий Апасов в Facebook отметил, что таким образом уже с февраля 2021-го в Украине незаконными станут все языковые нормы, принятые в 2019 году:

феминитивы ("авторка", "директорка", "фігуристка");

новое написание слов с литерой "є" ("проект-проЄкт", "проекція-проЄкція");

слитное написание слов с иноязычным компонентом, что определяет количественный критерий ("архіважливо", "гіперрозумний");

слитное написание некоторых слов ("мінісукня", "віцепрезидент", "ексміністр", "вебсайт");

раздельное написание с "пів" (пів Києва, пів яблука, пів автобуса);

написание "и" вместо "і" в таких словах, как "радості" ("радости"), "любові" ("любови"), "ірій" ("ирій").

В свою очередь заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что в ведомстве считают решение суда незаконным и подадут апелляцию.

"Мы считаем незаконным решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию у правительства есть 30 дней", – цитирует ее слова Twitter-страница ведомства.

Напомним: в мае 2019 года Кабинет министров принял новое Украинское правописание, которое в течение 4 лет разрабатывала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Чиновники объяснили, что постановление было принято с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения орфографических норм.

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