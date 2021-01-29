Адвокат школьницы, 'отменившей' новое правописание, защищает подозреваемого в убийстве Гандзюк

Дмитрий Ильченко, который представляет школьницу, по иску которой в суде отменили новое украинское правописание, является адвокатом Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщили в Facebook-группе "Хто замовив Катю Гандзюк?". Также отмечается, что 7-классница приходится сестрой жены Ильченко. При этом он одновременно является адвокатом самой мамы девочки.

"Мы напоминаем, что не надо отождествлять адвокатов и их подзащитных. Но мы отождествляем Дмитрия Ильченко и Владислава Мангера не из-за его адвокатской деятельности. А потому, что Дмитрий был в партийной команде Мангера, Дмитрий был советником Мангера, Дмитрий получал на свою адвокатскую фирму деньги из областного бюджета, которым руководил Мангер", – говорится в сообщении.

Кроме того, Мангер перед отправкой в СИЗО переписал на Ильченко собственность и бизнес активы. После юрист внес за Мангера залог в сумме более 1 млн грн.

"Сегодня (28 января – Ред.) в перерыве судебного заседания Ильченко хвастался Мангер о решении ОАСК. Рассказывал, что на суде были типичны "соросята", – писали в сообществе.

В сети напомнили, что Ильченко был депутатом Херсонского горсовета. Между ним и Гандзюк произошел конфликт, когда активистка бросила политику голову селедки за пазуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, ОАСК отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года, которым была утверждена новая редакция украинского правописания.