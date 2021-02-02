В Минюсте прояснили судьбу нового украинского правописания

Министр юстиции Денис Малюська напомнил, что в стране не отменили новое украинское правописание – его нормы продолжают действовать. Ведь решение Окружного административного суда Киева не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

Министр подчеркнул, что ОАСК вынес судебное решение, которым только признал противоправным и отменил постановление правительства №437 о "Вопросе украинского правописания" от 22.05.2019 года. До окончания апелляции, отметил глава Минюста в Facebook, оно остается в силе.

"То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить его и готовиться по нему к ВНО в этом году", – написал Малюська.

По его словам, учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, в министерстве не ожидают "сюрпризов по правописанию" до окончания внешнего независимого оценивания в этом году.

Он отметил, что Минюст до сих пор не получил судебное решение ОАСК, поэтому мотивы суда, по которым принято такое решение, непонятны.

"Могу только догадываться по аргументации суда, но даже эти догадки говорят о том, что особой "зрады" не произошло. Скорее всего постановление КМУ было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019-го процедуры во время его принятия. В частности потому, что закон, который давал право КМУ принимать такое постановление, был признан неконституционным", – предположил Малюська.

Он добавил: даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возвращение украинского правописания будут оставаться – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным.

"Учитесь спокойно и не обращайте внимание на судебные баталии", – посоветовал министр.

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