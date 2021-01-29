Стало известно, кто автор иска об отмене нового украинского правописания. Видео

Автором иска в Окружной административный суд Киева об отмене нового украинского правописания выступила школьница из Херсона.

Об этом "Громадському" заявил ее адвокат Дмитрий Ильченко. По его словам, свое обращение она мотивировала тем, что ей тяжело будет сдавать внешнее независимое оценивание, потому что часть обучения она проходила по старому правописанию, а часть – по новому (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на то, что УЦОКО заявил, что правописание будет учтено на ВНО, это не соответствует действительности. Потому что неизвестно, сохранится ли это правило, когда она будет сдавать ВНО", – сказал Ильченко.

Также, по его мнению, Кабмин не имеет права утверждать любое правописание, поскольку этим вопросом должна заниматься Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Авторкою позову, за яким ОАСК скасував чинний український правопис, є херсонська школярка. Вона заявила, що їй буде важко здавати ЗНО, бо частину навчання вона проходила за старим правописом, а частину — за новим, розповів нам її адвокат Дмитро Ільченко pic.twitter.com/7dOf0oKM9a — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ОАСК отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года, которым была утверждена новая редакция украинского правописания.

В Минюсте заявили, что подадут апелляцию на решение суда, на это есть 30 дней.