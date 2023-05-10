Минобразования не обнаружило у Спартака Субботы диплома магистра: дело передали в полицию

Министерство образования и науки Украины заявило, что популярный 31-летний блогер в области когнитивно-поведенческой психотерапии Спартак Суббота не получал соответствующего диплома магистра. Также в его деле отсутствует свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании.

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Об этом ведомство опубликовало соответствующую публикацию на официальной странице в Facebook. Ранее выяснилось, что у скандального блогера есть копии указанных аттестатов, заверенных должным образом.

"Эту информацию мы уже передали в Национальную полицию Украины с просьбой проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Субботы Спартака Александровича", – указали чиновники министерства.

Напомним, в прошлом месяце разгорелся скандал, когда выяснилось, что Спартак Суббота долгое время водил за нос клиентов и скрывал свое образование. Он выдавал себя психологом и врачом, когда еще не получил никакой аккредитации. Кроме того, мужчина не учился в университете Богомольца, как ранее утверждал.

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube-шоу "Подкаст терапия", которое вели Спартак Суббота и его друг-комик Евгений Янович, официально закрыли. Последний признался, что знал некоторые из приведенных в разоблачении фактов.

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