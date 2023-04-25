Выдавал себя не за того, кем является: стало известно, где на самом деле учился скандальный 'психолог' Спартак Суббота

Недавно сеть всколыхнуло расследование о популярном психотерапевте и авторе шоу "Подкаст терапия" Спартаке Субботе (настоящее имя – Александр Суббота), который, как оказалось, долгое время водил за нос клиентов и скрывал свое образование. Он выдавал себя психологом и врачом, когда еще не получил никакой аккредитации. Кроме того, мужчина не учился в университете Богомольца, как ранее утверждал.

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Разобраться в том, какое на самом деле образование у мужчины и где он его получил, решил Телеграф. Так, в университете имени А. А. Богомольца не подтвердили, что так называемый психолог имеет диплом этого медицинского вуза.

Ректор учреждения подчеркнул, что администрация Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца "не владеет информацией об образовании Субботы Александра Александровича". Вместо этого, появились данные, что мужчина учился в университете имени М.П. Драгоманова. В истинности информации убедил ректор учебного заведения Виктор Андрущенко.

Также примечательно, что в течение пяти лет Суббота позиционировал себя как кандидат психологических наук, хотя он не имел этой степени. Только в апреле прошлого года Минобразования издало приказ о присуждении ему ученой степени кандидата наук. Но первое упоминания о таком звании появились еще в 2017 году.

Более того, подозревают, что Спартак не писал свои научные работы самостоятельно, так как его тезисы из статей иногда противоречат озвученным на подкастах. Хотя ранее звездный "психотерапевт" заявлял, что его материалы публиковали в Sсоpus. Но и это оказалось ложью.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, YouTube-шоу "Подкаст терапия", которое вели Спартак Суббота и его друг-комик Евгений Янович, официально закрыли. Последний признался, что знал некоторые из приведенных в разоблачении фактов.

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