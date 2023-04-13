Шоу 'Подкаст терапия' закрыли из-за скандала со Спартаком Субботой: решение принял его друг Евгений Янович

Известное YouTube-шоу "Подкаст терапия", которое вел скандальный психолог Спартак Суббота и его друг-комик Евгений Янович, официально закрыли. Из-за разоблачения, которое появилось на днях на сайте "Свідомі", звезды больше не будут продавать билеты на съемку проекта, не поедут в тур по Украине и не будут публиковать ролики.

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Об этом на своей странице в Instagram заявил Евгений Янович. Он также отметил, что чувствует необходимость принести извинения аудитории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Друг и коллега Субботы признался, что знал некоторые из приведенных в разоблачении фактов. В частности, об ОО "Украинская академия наук" и работе в "Институте когнитивного моделирования". Остальные факты стали для него неожиданностью.

"Мне сложно сделать выводы обо всем расследовании в данную секунду. Но есть решения, которые я принял сейчас, и они окончательны. Завтра (13 апреля) в 9:00 не выйдет новый выпуск "Подкаст терапии". В понедельник (17 апреля) никто не поедет в тур. А выйдет ли вообще когда-нибудь "Подкаст терапия"? Нет", – заявил юморист.

Все средства, которые поклонники шоу потратили на билеты, будут им возвращены. "Мне нравилось чувство, что я делал что-то полезное. По крайней мере, мне так казалось", – добавил Янович.

Он также поделился, что состоится суд между Спартаком Субботой и автором статьи на ресурсе "Свідомі", в которой он попытался доказать, что психолог – мошенник.

"Я хотел бы извиниться. За что конкретно? Я не понимаю. Потому что я до сих пор не могу это все сложить в голове. Но я просто чувствую, что виноват", – закончил Янович.

Напомним, на канале Субботы вышло уже 86 подкастов, где друзья разговаривали о психологии, мотивации, стрессе и многом другом. На съемку шоу приходили фанаты звезд, покупавшие билеты. Каждый выпуск смотрели сотни тысяч человек, а в общей сложности на канал психолога подписаны более полумиллиона пользователей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вокруг Субботы разгорелся скандал из-за детального расследования его карьерного пути. Подробнее о том, в чем обвинили психолога – читайте здесь.

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