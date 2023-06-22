Месяц не дожил до дня рождения: в боях за Украину погиб 22-летний защитник из Винницкой области. Фото

В боях за Украину погиб 22-летний защитник из Винницкой области Иван Жабрицкий. Герой отдал свою жизнь за независимость у населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Видео дня

Об этом сообщили в Тульчинской райгосадминистрации. "Ангелом неба стал Жабрицкий Иван Николаевич, 19 июля 2001 года, житель села Клебань Тульчинской общины", – говорится в сообщении.

Жабрицкий был наводчиком гранатометчика взвода (АГС-17) 1 батальона оперативного назначения. Он взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю, выгнать оккупантов из Украины и отстоять право каждого украинца жить в свободном и суверенном государстве.

Примечательно, что защитник Украины погиб ровно за месяц до своего дня рождения – 19 июня.

Напомним, защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб воин ВСУ Назар Матляк из Борщев Тернопольской области. На войну он ушел с первых дней добровольцем, во время службы был награжден орденом "За мужество".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в войне с Россией войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский. Лишь три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

Ранее под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка из Волыни. Чтобы стать в защиту Родины, в начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!