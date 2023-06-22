Без колебаний пошел добровольцем в ВСУ: в боях за Украину погиб защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб воин ВСУ Назар Матляк с города Борщев Тернопольской области. На войну он пошел с первых дней добровольцем, во время службы был награжден орденом "За мужество".

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Без своего защитника осталась его жена, родные. О потере сообщил Борщевский городской совет в Facebook, а также в издательстве "Наш Формат", где военнослужащий работал до войны (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, в бою за Украину погиб борщевянин Назар Матляк. Еще один наш защитник стал Ангелом, который держит над нами небо. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль их невосполнимой потери", – отметили в мэрии.

О невыразимой боли и огромной потере для коллектива указали коллеги и друзья Назара с "Нашего Формата". Там отметили, что к ним он присоединился в 2019-м – сначала как верстальщик, а впоследствии стал техническим редактором. Из-под его руки в свет вышли десятки бестселлеров и любимых книг читателей издательства, в частности, проект, которым очень гордился сам Назар – "Перспективы украинской революции" Степана Бандеры.

Когда началось полномасштабное вторжение, мужчина без колебаний в первый день пошел добровольцем в ВСУ. За время службы получил орден "За мужество" ІІІ степени.

"Почему было важно стать на защиту Украины? Будет звучать пафосно, но так и есть: просто так правильно", – вспомнили коллеги слова Назара.

Они подчеркнули, что за свои убеждения он отдал жизнь. За то, во что всегда верил: и когда еще в 2010 году начал заниматься общественной деятельностью, и когда активно участвовал в Революции Достоинства, и когда в 2014-м присоединился к волонтерам.

Коллеги добавили, что навсегда запомнят его как ответственного, трудолюбивого, принципиального и внимательного друга. Он подбадривал их с фронта, верил в Победу и не позволял опускать руки, потому что на фронте был именно потому, чтобы каждый в тылу мог и дальше жить и работать.

"В последний раз мы виделись в конце января, когда Назара наконец-то отпустили на несколько дней домой. Тогда он заглянул в книжный магазин и убеждал нас, что все будет хорошо и мы обязательно победим. Его пыл и вера внушали нам надежду. И от того еще труднее поверить в то, что его больше нет с нами. Пусть его имя запечатлеется в книгах и сердцах всех, кто его знал", – говорится в сообщении.

Коллеги и знакомые Назара Матляка выразили искренние соболезнования его жене и всем родным. А также при возможности попросили поддержать семью погибшего воина. Боль родных защитника из-за утраты разделили и в Борщевском УВК, где когда-то учился Назар.

"Он был настоящим. Настоящим во всем. Он очень любил Украину. Искренне, открыто, по-сыновски. Он всегда отличался среди своих сверстников. Он был особенный. Он защищал Родину и каждого из нас. Наш Назар. Человек прекрасной души, открытого и доброго сердца... В этот горький миг разделяем горе семьи Назара и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Искренние соболезнования родителям, брату Андрею, жене. Герои не умирают..." – говорится в посте на Facebook-странице учебного заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте погиб инструктор Ассоциации айкикай Украины Александр Ильченко (позывной Днепр). Защитнику было 36 лет, он был единственным сыном родителей.

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