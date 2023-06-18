В боях за Украину погиб ровенский воин-блогер 'Дідусік': чем был известен Герой

Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ровенский воин-блогер "Дідусік" Виктор Суходольский.

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Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook дочь блогера Алина 18 июня. Примечательно, что только три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Герои не умирают, правда же, папа? Небо всех рассудит! Украинцам одна дорога – в рай! К*цапов же даже в аду не ждут! Дідусік, вечная память тебе! Мы отомстим!" – написала дочь защитника.

На печальную весть отреагировал и пользователь Facebook Farhad Bloger.

"На войне погиб, наш боец и герой Виктор Суходольский "Дідусик". Мы будем помнить нашего героя – воина двух фронтов как боевого бойца на фронте ЗСУ и как информативного бойца в Ютюбе – стримера! Вечная память нашему герою. Герои не умирают!" – написал он.

Отметим, Виктору Суходольскому было 55 лет. Он был частным предпринимателем. В свое время служил в военно-транспортной авиации под Москвой и Арцизе, под Одессой.

На войну пошел добровольцем еще в сентябре 2014 года. Воевал в разведке. Там во время подготовки приобрел специальность снайпера.

А когда вернулся домой, открыл собственный YouTube-канал Didusik. TV, названный так в честь внука. На этой платформе с помощью чат-рулетки он общался о политике со случайными людьми из разных регионов России, опровергая пропагандистские штампы Кремля.

Самое интересное, что во время разговоров, не таясь, представлялся бандеровцем, уничтожающим врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в памяти и сердцах украинцев навсегда останется юный защитник Бахмута Иван Дмитрук. Вражеский осколок оборвал жизнь парня, когда тому было всего 19 лет, все было впереди, если бы не безумные амбиции Кремля и его старцев.

Также под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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