Вернулся из Германии, чтобы стать на защиту Украины: на фронте погиб 25-летний воин батальона 'Волки Да Винчи'. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь 25-летнего воина Юрия Юхимюка из Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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Не имея до того никакого армейского опыта, оказался искусным наводчиком пушки батальона "Волки Да Винчи" 67-й ОМБр, воевал на востоке. О потере сообщила Боратинская громада (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Друг "Юхим" (друг – это традиционное обращение друг к другу бойцов Добровольческого украинского корпуса. – Ред.) был родом из села Горка Полонка, что в Луцком районе Волынской области. Еще несколько месяцев назад незаурядную историю отваги и патриотизма при жизни этого молодого воина повествовало Министерство обороны. Тогда Герой объяснил, что вернулся из-за границы, потому что не простил бы себе, что не воевал за Украину.

До широкомасштабного вторжения войск РФ Юрий Юхимюк имел за плечами разве что опыт военных вышколом дома на Волыни, которые организовывали для молодежи в Добровольческом украинском корпусе. За последние четыре года он жил и работал в Германии по контракту с местным предпринимателем-аграрием.

"Окончив университет, я официально поехал за границу на работу, перевел свой диплом на немецкий язык, оформил все необходимые документы, получил вид на жительство и работал в аграрном секторе на разнообразной сельскохозяйственной технике, которую за эти годы изучил в совершенстве", – рассказывал он в интервью.

За четыре года Юрий полностью влился в сельское немецкое общество, играл за местную футбольную команду, но постоянно наблюдал за развитием событий в Украине. Для себя лично он давно решил, что в случае обострения войны на Донбассе должен вернуться на Родину и взять в руки оружие.

Так и случилось 24 февраля 2022-го – из утренних новостей узнав, что в Украине начались широкомасштабные боевые действия, он собрал вещи и попросил работодателя отпустить его домой. Тогда украинец взял только месячный отпуск, а когда приехал домой, увидел колонны авто с движущимися в сторону границы беженцами, понял, что эта война надолго.

"Позвонил друзьям, с кем когда-то проходил обучение в ДУК для юношей, и узнал, что они собирают вещи и идут в военкомат. Я сел в свой автомобиль и поехал домой – в Украину. Несколько суток пытался попасть в местную тероборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг поселка, отказался от этой идеи", – говорил воин.

Все же он попал в ряды ДУК "Правый сектор". Сначала несколько месяцев проходил тренировку и боевую подготовку. Во время этого "Юхим" в совершенстве овладел профессией наводчика миномета и даже некоторое время передавал свои знания другим. Позже овладел трофейной гаубицей Д-30. А когда ДУК вошел в состав 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в августе 2022 года, он наконец-то попал на фронт. В качестве талисмана взял с собой игрушечный трактор, подаренный ему в Германии.

"Больше всего мне запомнилась наша работа во время освобождения Харьковщины. Наша задача была поражать подразделения ВС РФ, пытавшиеся отступать из Балаклеи. Мы навели пушку на длинный прямой участок дороги, по которому бежал враг, и расстреливали его, как на полигоне, корректируя огонь только по дальности", – вспоминал артиллерист.

Позже он уже уничтожал оккупантов из трофейной гаубицы МСТА-Б и отмечал, что способен быть наводчиком любого миномета, гаубицы или пушки советского производства или американской М-119. Для ее овладения в ноябре 2022-го боец вместе с другими военными на шесть суток ездил в Германию.

"К сожалению, не удалось съездить в поселок, где я работал. До сих пор на связи со своими друзьями из Германии, мой шеф ждет моего возвращения, поэтому после нашей победы я обязательно туда вернусь. Как сложится мое будущее, я еще не знаю, возможно, я останусь в Германии навсегда, а возможно, вернусь домой и открою собственный бизнес, твердо знаю только одно – поступить по-другому я не мог, я бы не смог простить лично себе, что не воевал за Родину!" – говорил молодой Герой.

Друг "Юхим" погиб 17 мая 2023 года во время выполнения боевого задания в городе Часов Яр Бахмутского района на Донетчине.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего воина, его друзьям и побратимам. Невозможно найти слова, которые могли бы утолить боль от этой горькой потери. Вечная память и слава нашему погибшему Герою! Пусть память о нем живет вечно в сердцах земляков!" – отметили в Боратинской громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Часового Яра 15 мая погиб 40-летний командир стрелковой роты Богдан Рубаха. Младший лейтенант ВСУ был родом со Львовской области.

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