Мэр Ивано-Франковска заявил о наличии в частных клиниках вакцины Pfizer и назвал цену

В частных клиниках Ивано-Франковска начали делать платные прививки от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом заявил в эфире "4 канала" мэр города Руслан Марцинкив, намекнув, что вакцина завозится нелегальными путями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас, говорят, Pfizer есть", – отметил он.

На вопрос ведущей, как такое возможно, Марцинкив сказал: "У нас народ очень предприимчивый".

По его словам, одна доза вакцины стоит то ли 800, то ли 1000 грн.

"Не буду утверждать по деньгам, но знаю, что такие факты есть. Это уже такая услуга, думаю, что по Украине в частных клиниках уже наверное такие услуги есть", – добавил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит дополнительный миллион доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Препарат поставят в страну траншами до конца июня 2021 года.