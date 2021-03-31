Мер Івано-Франківська заявив про наявність у приватних клініках вакцини Pfizer і назвав ціну

У приватних клініках Івано-Франківська почали робити платні щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це заявив в ефірі "4 каналу" мер міста Руслан Марцінків, натякнувши, що вакцина завозиться нелегальними шляхами (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас, кажуть, Pfizer є", – зазначив він.

На запитання ведучої, як таке можливо, Марцінків сказав: "У нас народ дуже підприємливий".

За його словами, одна доза вакцини коштує чи то 800, чи то 1000 грн.

"Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже напевно такі послуги є", – додав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримає додатковий мільйон доз вакцини від коронавірусу Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX. Препарат поставлять в країну траншами до кінця червня 2021 року.