Мельник: ГФС начала трансформацию – диалог с бизнесом и аналитический подход

Государственная фискальная служба активно работает в направлении борьбы с коррупцией и распространением нелегальной подакцизной продукции. Только за 7 месяцев 2021 года из незаконного оборота было изъято подакцизной продукции на 2,5 млрд грн, также служба прекратила деятельность 100 незаконных производств.

Подробнее об антикоррупционной деятельности, самых резонансных делах, причинивших миллионные убытки государству, "скрутках" и Бюро экономической безопасности в блиц-интервью для OBOZREVATEL рассказал глава ДФС Вадим Мельник.

– Недавно в Офисе генпрокурора состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных структур, посвященное антикоррупционной тематике. Каковы результаты ГФС в данном направлении?

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– Статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся коррупционных правонарушений, непосредственно не относятся к подследственности ГФС. Государственная фискальная служба расследует правонарушения, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также распространения нелегальной подакцизной продукции. Однако, объективное и полное расследование таких преступлений однозначно свидетельствует о том, что без совершения коррупционных преступлений, например, заказчиками работ и их подрядчиками, незаконные схемы не работали бы. Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия. Теневикам необходимо легализовать продукты, произведенные в тени. Это делается с помощью налоговых "скрутов", в основе которых лежит коррупционный сговор между участниками схем.

Отмечу, что, несмотря на усеченный функционал ГФС и пребывание службы в состоянии ликвидации, нам есть что предъявить общественности. Кроме того, в отдельных случаях подследственность в коррупционных преступлениях определяется за Государственной фискальной службой.

В частности, в прошлом году завершено следствие и направлены в суд с обвинительными актами 7 уголовных производств о преступлениях, связанных с коррупцией. С начала текущего года в суд направлены 5 таких производств.

Так, в Закарпатской области направлено в суд уголовное производство в отношении служащего экспертного учреждения, который осуществлял криминалистическое исследование автотранспортных средств. Он получил неправомерную выгоду при проведении осмотров и постановке на учет ряда транспортных средств.

В Сумской области по подозрению ряда лиц направлено в суд уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды за оказание влияния на решения Сумского городского совета.

В Запорожской области в суд направлено производство по подозрению служащих коммунального предприятия Энергодарского городского совета по факту совершения ряда преступлений, причинивших миллионные убытки государственному и местному бюджетам.

Выделю ряд резонансных дел, в которых отдельные публичные лица пытаются абсолютно беспочвенно найти политический след. Это расследуемые дела относительно возможных хищений и уклонения от уплаты налогов коммунальными предприятиями Киева и их компаниями-подрядчиками. Наиболее распространенные схемы, задокументированные сотрудниками ГФС — фиктивные товарные операции, невыполнение работ при перечислении средств на счета предприятий-подрядчиков, завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием собственными силами при списании денежных средств на подставных подрядчиков. В целом, в рамках досудебного расследования этих дел ГФС провела уже более 40 обысков и свыше 70 допросов, вручено несколько уведомлений о подозрении. Общая сумма предварительно установленных и подтвержденных в ходе следствия убытков, причиненных бюджетам столицы и государства, превышает 200 млн грн.

Также общественный резонанс получило дело, связанное с хищениями на "Укрзалізниці". Главное управление ГФС по городу Киеву выявило факты присвоения служебными лицами УЗ средств в размере 33 млн грн путем осуществления фиктивных товарных операций. Фактическое приобретение товаров и услуг для ремонта подвижного состава не осуществлялось, при этом средства была отображены в бухгалтерском и налоговом учетах и выведены на счета предприятия-подрядчика. После проведения всех необходимых следственных действий материалы будут переданы в суд.

Следующее ключевое направление нашей работы — противодействие распространению нелегальной подакцизной продукции. За 7 месяцев 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратила деятельность 100 незаконных производств. Впрочем, для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально. Равно как и снизить уровень коррупционных проявлений в государстве, о способах и механизмах противодействия которым шла речь в ходе совещания в Генпрокуратуре.

– В конце прошлого года — начале нынешнего в СМИ часто поднималась тематика "скруток". Эксперты оценивают ущерб от скруток на уровне несколько миллиардов гривен в месяц. Какие действия были предприняты ГФС для борьбы с этим явлением?

– Действительно, "скрутки", то есть операции, связанные с фиктивным формированием налоговых кредитов по НДС, представляют собой одну из основных угроз для системы госфинансов и экономической безопасности страны в целом. Опять же, здесь позволю себе вернуться к предыдущим своим тезисам относительно того, что необходимо усиливать координацию правоохранителей и налоговиков для противодействия "скруткам".

Если говорить непосредственно о снижении объемов "скруток", то по сравнению с 2020 годом удалось минимизировать данные суммы на 1 млрд грн ежемесячно — по итогам первого полугодия 2021. Промежуточные позитивные результаты есть, но есть и к чему стремиться.

– Через полтора месяца в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности, которое придет на смену ГФС. Не произойдет ли так, что состоится попросту переименование органа, а принципы работы останутся прежними?

– Уверен, что нет. Прежде всего отмечу, что ГФС с начала 2021 года начала трансформацию, усиливая аналитическую составляющую и активизируя диалог с легальным бизнесом. Прежняя модель закрытого силового органа и фискального давления на бизнес очевидно непродуктивна. Весной нынешнего года при ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом, функционирование которого позволило оперативно решать возникающие непонимания с предпринимательским сообществом.

Во-вторых, законодатель предусмотрел, что в основе работы БЭБ лежит принцип "от аналитики к действию". Закон о БЭБ внедряет такие понятия, как "анализ рисков", "криминальный анализ", "риск-ориентированный подход", "управление рисками", что позволит повысить уровень стратегического и оперативного планирования и быстро перенаправлять ресурсы правоохранителей для противодействия наибольшим рискам экономической безопасности государства.