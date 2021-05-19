Украинцы спрогнозировали, что дело Медведчука закончится "цирком, а не судом" – опрос

Большинство украинцев (67%) считают, что круглосуточный домашний арест как мера пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку не соответствует тяжести подозрения в государственной измене. 40% респондентов также ожидают, что грядущий суд будет "цирком".

Об этом свидетельствует опрос от Украинского института будущего, проведенный онлайн среди совершеннолетних пользователей сети из разных регионов страны с помощью New Image Marketing Group с 1 по 17 мая. Отмечается, что только 11% ответили, что избрана мера пресечения нардепу соответствует тяжести подозрения (3% считают, что полностью, 8% – скорее соответствует).

В то же время 38% опрошенных заявили, что круглосуточный домашний арест полностью не отвечает вероятному преступлению, в котором подозревается Медведчук, еще 29% – что скорее не отвечает.

5% респондентов уверены, что члена ОПЗЖ должны были отпустить из зала суда, а 17% не имеют однозначной позиции по этому вопросу. Чаще всего последний ответ давали украинцы в возрасте 18-27 лет с востока и юга страны.

Кроме того, 40% участников опроса не ожидают адекватного судебного процесса по делу (они выбрали вариант ответа о том, что "это будет цирк, а не суд"). С повышением возраста опрошенных растет количество тех, кто выбрал указанный ответ:

18-27 лет – 27%;

26-35 лет – 33%;

36-45 лет – 47%;

старше 45 лет – 43%.

Почти одинаковое количество респондентов прогнозируют следующие два варианта развития дела: долгий судебный процесс и оправдательный приговор (15%) и долгий судебный процесс и условный срок заключения (14%).

Лишь 8% ответили, что результатом долгой судебной тяжбы может стать приговор с реальным сроком заключения. 17% украинцев заявили, что не имеют однозначной позиции по этому вопросу.

Отмечается, что лица в возрасте 18-27 лет чаще других говорили, что судебный процесс будет долгим и его результатом будет оправдательный приговор – 26% при общем показателе 15%.

В целом за делом Медведчука внимательно следят лишь 17% украинцев.

Вручение подозрения Медведчуку и выбранную для него меру пресечения реальной борьбой с российскими агентами влияния считают 25% участников опроса.

На вопрос: "По вашему мнению, Медведчук – это...?" – украинцы ответили так:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.

Того же дня в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).