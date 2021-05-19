Украинцы спрогнозировали, что дело Медведчука закончится "цирком, а не судом" – опрос
Большинство украинцев (67%) считают, что круглосуточный домашний арест как мера пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку не соответствует тяжести подозрения в государственной измене. 40% респондентов также ожидают, что грядущий суд будет "цирком".
Об этом свидетельствует опрос от Украинского института будущего, проведенный онлайн среди совершеннолетних пользователей сети из разных регионов страны с помощью New Image Marketing Group с 1 по 17 мая. Отмечается, что только 11% ответили, что избрана мера пресечения нардепу соответствует тяжести подозрения (3% считают, что полностью, 8% – скорее соответствует).
В то же время 38% опрошенных заявили, что круглосуточный домашний арест полностью не отвечает вероятному преступлению, в котором подозревается Медведчук, еще 29% – что скорее не отвечает.
5% респондентов уверены, что члена ОПЗЖ должны были отпустить из зала суда, а 17% не имеют однозначной позиции по этому вопросу. Чаще всего последний ответ давали украинцы в возрасте 18-27 лет с востока и юга страны.
Кроме того, 40% участников опроса не ожидают адекватного судебного процесса по делу (они выбрали вариант ответа о том, что "это будет цирк, а не суд"). С повышением возраста опрошенных растет количество тех, кто выбрал указанный ответ:
18-27 лет – 27%;
26-35 лет – 33%;
36-45 лет – 47%;
старше 45 лет – 43%.
Почти одинаковое количество респондентов прогнозируют следующие два варианта развития дела: долгий судебный процесс и оправдательный приговор (15%) и долгий судебный процесс и условный срок заключения (14%).
Лишь 8% ответили, что результатом долгой судебной тяжбы может стать приговор с реальным сроком заключения. 17% украинцев заявили, что не имеют однозначной позиции по этому вопросу.
Отмечается, что лица в возрасте 18-27 лет чаще других говорили, что судебный процесс будет долгим и его результатом будет оправдательный приговор – 26% при общем показателе 15%.
В целом за делом Медведчука внимательно следят лишь 17% украинцев.
Вручение подозрения Медведчуку и выбранную для него меру пресечения реальной борьбой с российскими агентами влияния считают 25% участников опроса.
На вопрос: "По вашему мнению, Медведчук – это...?" – украинцы ответили так:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Тарасу Козаку.
Того же дня в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
13 мая суд избрал меру пресечения народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста.
Козак подозрение лично не получил, поскольку покинул территорию Украины. Однако, как сообщила Венедиктова, это не повлияет на ход расследования. Нардеп в материалах следствия фигурирует как пособник, а Медведчук – как организатор.