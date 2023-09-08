Маск без разрешения передал своему биографу частную переписку с Федоровым: реакция главы Минцифры

Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск поделился со своим биографом конфиденциальной перепиской с вице-премьером Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаилом Федоровым. При этом он не спросил официального разрешения у украинского министра.

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Об этом сообщило издание Financial Times в пятницу, 8 сентября. Эта переписка была опубликована в новой книге про Маска.

При этом Федоров в комментарии изданию сказал, что ему не было известно о том, что миллиардер поделился ею со своим биографом. Он отметил, что это "не очень красиво".

"Я никогда не показывал ее и не рассказывал о нашей переписке публично", – заявил вице-премьер.

Как пишет FT, Федоров "выглядел шокированным", когда ему показали статью об отрывке из биографии Маска с фрагментом их переписки, но отметил, что поскольку разговор состоялся еще год назад, его публикация вряд ли будет иметь последствия.

Позже на своем аккаунте в социальной сети Х, ранее известной, как Twitter, Федоров написал, что официально дает разрешение на публикацию истории текстовых сообщений с Маском в новой книге о миллиардере.

"По правде говоря, очень жду книгу", – добавил он.

Накануне CNN опубликовало отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, в котором рассказывается, как в 2022 году он тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на флот России. Там упоминалась переписка Маска с Федоровым и то, что министр просил миллиардера восстановить связь, а также рассказывал ему о возможностях дронов.

Маск позже заявил, что не отключал Starlink у побережья украинского полуострова, но отказался активировать там сеть. Свое решение он объяснил страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

Как пишет FT, Федоров сказал, что Маск лично заявил ему, что отключил услуги Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины, когда он просил его "включить связь в Крыму и у границы Украины".

"Включив, он написал, что включил обратно", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Washington Post писало, что социальная сеть X (Twitter), принадлежащая Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины достигла большего количества людей, чем до начала войны. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.

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