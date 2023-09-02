Политика Маска по Twitter способствовала распространению российской пропаганды – The Washington Post

Социальная сеть X, которая раньше называлась Twitter и принадлежит Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины достигла большего числа людей, чем до начала войны. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.

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Такой вывод содержится в исследовании Еврокомиссии. Об этом сообщает The Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших социальных сетей, в частности Meta, противодействовать российской пропаганде, российская дезинформация против Украины процветает.

Разрешение на безграничное распространение дезинформации и языка вражды нарушало бы Закон о цифровых услугах, закон ЕС о социальных сетях, если бы он вступил в силу в прошлом году, говорится в заключении исследования, которое длилось год.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе. Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter", – отметили эксперты.

ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к поддерживаемой правительством дезинформации, чем Соединенные Штаты.

Закон о цифровых услугах, вступивший в силу для крупнейших компаний социальных сетей 25 августа, требует от них оценивать риск ложной информации, не допускать усиления алгоритмов и подвергать их деятельность аудиту.

Кроме того, европейские санкции в отношении российских государственных СМИ побудили YouTube и другие платформы запретить такие каналы, как RT, российское новостное издание, ранее известное как Russia Today, которое когда-то было одним из самых популярных каналов.

Напомним, в администрации президента России Владимира Путина 25 августа состоялось совещание, посвященное информационной войне с Украиной. В украинском и мировом медиапространствах российские пропагандисты будут распространять пять ключевых тезисов. Все они призваны дискредитировать Украину и снизить поддержку со стороны западных партнеров.