Мама сейчас на ИВЛ: врачи рассказали о состоянии роженицы и младенца, которые пострадали из-за удара РФ по Киеву

24-летняя жительница Киева, в дом которой 8 сентября попала российская ракета, находится в крайне тяжелом состоянии. Врачам пришлось срочно провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Младенца с серьезными осложнениями сразу передали в отделение реанимации.

Видео дня

О состоянии пострадавших рассказали в комментарии hromadske киевские врачи. По их словам, женщину после операции перевели в клиническую больницу, где она находится на аппарате ИВЛ.

"Большой процент поражения кожи, ожоговая болезнь, послеродовой период тоже добавляется к этому процессу. Сейчас она на ИВЛ... Понемногу приходит в себя, но пока о явном сознании говорить рано", – объяснила заместитель директора больницы по медицинским вопросам Татьяна Бондаренко.

Состояние младенца

Младенца оставляют под постоянным наблюдением в перинатальном центре. Мальчик родился преждевременно и не может дышать самостоятельно. Его состояние врачи называют стабильным, однако он зависит от аппаратов и препаратов поддержки.

"Надо понимать: если бы не ситуация, которая происходила, то этот ребенок не собирался еще рождаться. Соответственно, он не зрелый, не готов жить самостоятельно. Он пока не дышит самостоятельно", – рассказала заместитель медицинского директора учреждения Анна Антонюк.

Другие пострадавшие

Кроме роженицы и ее сына, в результате атаки тяжело ранения получили еще двое мужчин в возрасте 72 и 29 лет. Они получили ожоги от 50 до 70% тела, часть из них – глубокие. Их состояние остается критическим. Еще одного человека госпитализировали с травмами средней степени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пострадавшая является жительницей Святошинского района, который больше всего атаковала Россия. В результате экстренных родов она родила мальчика.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября российские оккупанты ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. В результате атаки повреждены дома в Святошинском и Дарницком районах, есть погибшие, среди них – ребенок.

Корреспондент OBOZ.UA побывал возле разрушенного девятиэтажного дома в Святошинском районе Киева. Многоэтажка была построена в начале 2000-х для людей из Чернобыльской зоны отчуждения.

Также в Святошинском районе продолжаются поиски мужчины, дом которого подвергся значительным разрушениям.

