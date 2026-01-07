Легендарная украинская песня перед приспешниками геноцида: Повалий устроила танцы на костях на 'Голубом огоньке'

Певица-предательница Таисия Повалий продемонстрировала большой цинизм на "Голубом огоньке", ведь исполнила легендарную украинскую композицию "Рідна мати моя" перед гражданами России, которые поддерживают геноцид ее родного народа. Иронично, что исполнительница совсем не чуралась соловьиного, несмотря на то, что все время активно подыгрывает кремлевской пропаганде.

Решение предательницы устроить танцы на костях не смог оставить без внимания композитор Евгений Рыбчинский. В своем Instagram он обнародовал гневный пост, где "разнес" артистку.

"На новогоднем "Голубом огоньке" малороска Таисия Повалий снова развлекала военное и политическое шобло страны-агрессора, исполняя бессмертную украинскую песню. Хорошо, что до этих дней не дожили гениальные авторы – Андрей Малышко и Платон Майборода, потому что только абсолютно циничное и ничтожное человечишко перед палачами могло спеть "Рідна мати моя, ти ночей не доспала", зная, что миллионы украинских матерей ежедневно молятся под российскими "шахедами" и калибрами за своих любимых сыновей и дочерей", – написал поэт.

На видео с концерта можно увидеть, что в то время как Таисия Повалий исполняла на сцене украинскую песню, все приспешники кровавой политики Кремля с улыбками наблюдали за этим действом. Более того, в конце выступления запроданки пропагандисты даже начали громко аплодировать.

Что интересно, звучание украинских песен на российских новогодних концертах уже стало своеобразной традицией. В прошлом году, например, Таисия Повалий развлекала публику в стране-агрессоре композицией "Ти ж мене підманула".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, какое будущее Повалий пророчила Украине, когда дорвалась до власти.

