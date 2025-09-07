В Киеве пострадавшей от удара РФ беременной экстренно вызвали роды: младенца спасают врачи

В Киеве в результате массированной ночной атаки оккупантов пострадала беременная женщина. Ей пришлось экстренно вызвать роды.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в комментарии "Супильному". Кроме того, еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Что известно

Пострадавшая является жительницей Святошинского района, который больше всего атаковала Россия.

"Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи достали недоношенного ребенка. Она находится в реанимационном отделении", – отметила Гинзбург.

По словам врача Киевской городской клинической больницы № 2 Елены Францевой, сегодня днем, 7 сентября, 24-летнюю женщину после родов в другом медучреждении перевезли в ожоговое отделение этого медучреждения. Сейчас медики борются за ее жизнь.

"Также в тяжелом состоянии еще три человека. Они в ожоговом отделении медцентра", – добавила врач.

Среди пострадавших – два мужчины 72 и 24 лет и 74-летняя женщина.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября российские оккупанты ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. В результате атаки повреждены дома в Святошинском и Дарницком районах, есть погибшие, среди них – ребенок.

Корреспондент OBOZ.UA побывал возле разрушенного девятиэтажного дома в Святошинском районе Киева. Многоэтажка была построена в начале 2000-х для людей из Чернобыльской зоны отчуждения.

Также в Святошинском районе продолжаются поиски мужчины, дом которого подвергся значительным разрушениям.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 сентября российские оккупанты массированно атаковали Кременчуг. После ряда взрывов в части города пропала электроэнергия. Враг атаковал город десятками дронов-камикадзе, известно о повреждении моста через Днепр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!