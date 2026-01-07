Общество прямо всколыхнулось (и это хорошо!) от журналистского расследования "Слідства.Інфо" о факте существования в Киеве подпольной школы, воспитывающей детей в духе "русского мира". Школа функционировала в помещении мужского монастыря "Свято-Покровская Голосеевская пустынь", и называли ее люди, причастные к процессу, неким "семейным клубом". Хотя и работала она как обычная школа – учились дети с 1 по 9 класс пять дней в неделю с 9:00 до 14:00, была даже группа продленного дня. Поскольку эта "школа" не имеет лицензии, то формально документы учеников, которые там учились, находились в двух других лицензированных украинских школах.

Уже есть реакция министра образования Оксена Лисового, который поручил председателю Государственной службы качества образования Украины безотлагательно начать проверку учреждений, в которых "лежали" документы детей, которые фактически учились в подпольной "школе", о которой идет речь. Также министр подчеркнул необходимость проверки действий руководителей и педагогов, привлеченных к этой деятельности, в том числе правоохранительными органами. Оценку ситуации, очевидно, должна дать Служба безопасности Украины, учитывая подозрение в подрывной деятельности, которая велась на территории одного из киевских храмов Украинской православной церкви Московского патриархата на четвертый год полномасштабной войны.

Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что на этом паскудном событии будут "греть руки" и пиариться и народные депутаты, особенно те, которые причастны к образованию. И я уже видел несколько сообщений и заявлений в социальных сетях.

И с этого момента я хочу отвести внимание от всего шума и пены вокруг факта, который расследовали журналисты, и заглянуть глубже, поискать ответы на вопросы: "А что стало причиной/основанием для того, чтобы подобное могло произойти в столице государства?" и "А нет ли чего-то подобного еще где-то?"

В одной большой общине на западе Украины проживает 1509 внутренне перемещенных лиц школьного возраста. 919 из них не посещают школы по месту жительства. И имеют на это полное законное право, ведь могут учиться или формально числиться, как в случае с расследованием, в своих родных школах. При этом "родные школы" полностью зависят от наличия этих учеников, поэтому могут не оказывать никакого давления относительно уровня вовлеченности таких учеников в образовательный процесс и их образовательных достижений. В других двух громадах на относительно безопасных территориях запада страны, с которыми я имею контакты, вообще не знают, сколько детей школьного возраста из числа внутренне перемещенных не учатся в местных школах.

То есть дети-ВПЛ формально могут вот уже четыре года нигде не учиться, если их родители не сильно этим озабочены. И что же они тогда делают? Чем занимаются? Где и как проводят свободное время (а его достаточно)?

Только не спешите бросать камни в сторону МОН, как это у нас принято. Еще несколько лет назад МОН сформировало политику, которая называлась "школа офлайн", в рамках которой разработали "Порядок и условия получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине" и внесли изменения в некоторые нормативные документы, которые определяли порядок организации обучения. Этот Порядок и изменения в нормативку несколько раз откладывали, дорабатывали и, в конце концов, получили документы, которые сформировали те самые правила получения школьного образования, которых очень не хватало.

В частности, предусматривалась и норма, согласно которой дети должны были посещать школы по месту жительства, если была возможность для очного обучения. К разработке и доработке этих документов привлекли ассоциации органов местного самоуправления (не все из них поддерживали процесс), представителей громад с разными условиями безопасности, в том числе расположенных вблизи ведения боевых действий, экспертов международных проектов. В конце концов документы приняли окончательно, но уже через месяц все наработки окончательно отменили под политическим давлением. Поговаривают, таким было условие группы нардепов, при котором действующий министр остался в должности летом 2025 года. Но это уже попахивает конспирологией.

Поэтому главная щель (или даже целая дыра!) для деятельности разного рода школьных "семейных клубов" зияет во все стороны.

Другая проблема – это свободный выбор родителями формы получения образования, а в условиях военного положения еще и без контроля и ограничений. Простыми словами, родители при любых условиях, желании/нежелании или прихоти могут написать заявление и перевести своего ребенка на семейную форму или экстернат. Обе эти формы не предусматривают посещения школы. Более того, они даже не предусматривают контроля за образовательными достижениями и механизмов влияния на возвращение ребенка "за парту".

И это уже упрек в сторону МОН. Потому что одно дело – когда допускаются краткосрочные послабления требований для решения больших проблем (война), и совсем другое – когда это система, растянутая на годы, которая превращается в законную лазейку.

Если дети, которые учились в той школе-семейном клубе из расследования, формально получали образование в двух других заведениях по семейной или экстернатной форме, то директора тех школ вообще не нарушали законодательство и могут продолжать свою деятельность, моральная сторона которой их не волнует.

Но я скажу больше: директора тысяч украинских школ, у которых ученики на семейной форме обучения или экстернатной, даже не догадываются, где эти ученики могут находиться и в каких "клубах" учиться или проводить время. И это проблема. Большая проблема.