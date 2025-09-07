'Зятя до сих пор ищут': киевлянка, в чью квартиру попал вражеский дрон, чудом выжила. Видео

Жительница столичной многоэтажки, в квартиру которой попал российский дрон во время вражеской атаки в ночь на 7 сентября, чудом выжила, поскольку находилась в коридоре. Ее зятя до сих пор ищут под завалами.

Об этом сообщает "Радио Свобода". На момент попадания мужчина был в комнате.

Что известно

"Зятя моего ищут под завалами и до сих пор не могут найти. Я была на другой стороне и сидела в коридоре", – рассказала Валентина, которая живет на 4 этаже поврежденного дома.

По ее словам, мужчина является военнослужащим и работает в противовоздушной обороне. Именно этой ночью он был дома на больничном. Во время ночной атаки в квартире никто не спал.

"Мы никогда не спим, когда идет тревога, потому что здесь столько было прилетов", – объяснила киевлянка.

Женщина также добавила, что кроме ее зятя под завалами вероятно может находиться еще один человек.

"Еще говорят, что кто-то там должен быть", – сказала Валентина.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября российские захватчики ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. В результате атаки повреждены дома в Святошинском и Дарницком районах, есть погибшие, среди них – ребенок.

Корреспондент OBOZ.UA побывал возле разрушенного девятиэтажного дома в Святошинском районе Киева. Многоэтажка была построена в начале 2000-х для людей из Чернобыльской зоны отчуждения.

Как писал OBOZ.UA, 6 сентября россияне атаковали палаточный лагерь в пригороде Путивльской общины Конотопского района Сумской области. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, среди них – восьмилетний мальчик.

