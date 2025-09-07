Построили для переселенцев из Припяти: как выглядит дом в Киеве, в котором армия РФ убила маму с младенцем. Фото

В разрушенном девятиэтажном доме в Святошинском районе Киева, в результате массированной атаки оккупантов в ночь на 7 сентября, жили переселенцы из Припяти. Многоэтажка была построена в начале 2000-х для людей из Чернобыльской зоны отчуждения.

Сейчас там известно о 2 погибших – это мама и младенец, также есть раненые. Об этом сообщает OBOZ.UA, на месте происшествия побывал и наш корреспондент.

Что известно

"Этот дом для переселенцев из Припяти. Построен в 2002 году для отселенных из Чернобыльской зоны отчуждения после катастрофы", – говорится в сообщении.

Сейчас там задействованы все экстренные службы, которые разбирают завалы и ведут поисково-спасательные действия. В доме выбиты стекла на окнах, некоторые балконы сильно обгорели после пожара.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, спасатели под завалами ищут еще одного человека.

"Наибольшие повреждения получил 9-этажный жилой дом, где частичные разрушения с 4 по 8 этажи. Там достали тела двух погибших, третьего – спасатели ищут сейчас", – говорится в сообщении.

В результате атаки РФ пострадали и другие объекты в столице

Кроме того, в Святошинском районе осколки попали и в 16-этажный жилой дом, возник пожар.

В Дарницком районе, в результате российской атаки, загорелось четырехэтажное здание, огонь частично разрушил перекрытия между этажами.

Также из-за возгорания горели автомобили, складские помещения и станция техобслуживания.

"Продолжаются сейчас работы, все службы на месте. Оказываем помощь всем пострадавшим. Просьба обращаться в штабы, которые развернуты во всех районах, где есть последствия попаданий", – добавил Кличко.

Что предшествовало

Вечером, 6 сентября, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты запустили десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары ракетами.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские захватчики ударили по Киеву дронами-камикадзе и ракетами. В результате атаки повреждены дома в Святошинском и Дарницком районах, есть погибшие, среди них – ребенок.

Как писал OBOZ.UA, 6 сентября россияне атаковали палаточный лагерь в пригороде Путивльской общины Конотопского района Сумской области. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина, еще семь человек получили ранения, среди них – восьмилетний мальчик.

