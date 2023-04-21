Малюк: Украина обменяла одного священника УПЦ МП на 28 пленных военных

В Украине возбуждены уголовные производства против 61 священника УПЦ МП, вставших на сторону врага. Уже вынесено 7 приговоров, а одного "агента в рясе" обменяли на 28 украинских военнослужащих.

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Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он отметил, что контрразведывательные мероприятия в УПЦ (МП) начались еще в прошлом году.

"В результате возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага", – отметил глава СБУ.

Василий Малюк также подчеркнул, что двое священников УПЦ МП передали России по обмену.

"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", – сказал Малюк.

Он также рассказал, что по материалам СБУ лишили гражданства Украины 19 клириков МП.

"Я уже говорил раньше – наличие рясы и кадила не является обременительным обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", – подытожил глава СБУ.

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