В Ужгороде суд запретил священнику-сепаратисту общаться с верующими. Фото

Ужгородский горрайонный суд запретил настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора отцу Дмитрию Сидору общаться с прихожанами. Также ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

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О судебном решении в своем Telegram сообщил журналист Виталий Глагола. По его словам, ранее в этот день Сидор вместе со свитой находились в полиции на допросе по делу о разжигании межконфессиональной розни.

На данный момент отца-сепаратиста обязали:

– прибывать к старшему следователю, прокурору и суду по первому требованию;

– не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

– сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, предоставляющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Ранее СБУ сообщила Сидору о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам). Правоохранители задокументировали более 7 эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним.

В частности, как сообщило "Закарпатье онлайн", в декабре прошлого года священнослужитель неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря. Также во время своих проповедей в соцсетях он оскорблял верующих ПЦУ.

В январе 2023 года Сидор отметился скандальным заявлением о том, что в случае запрета УПЦ МП или присоединения к ПЦУ собор перейдет в Сербский патриархат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сотрудники правоохранительных органов задержали в Днепре священнослужителя УПЦ МП по подозрению в развращении собственных дочерей в возрасте 13 и 15 лет. У девочек умерла мать, поэтому долгое время они не знали, к кому обратиться за помощью;

– сотрудники СБУ сообщили о подозрении священнику УПЦ МП в Черновицкой области. Он, по данным следствия, организовал канал незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

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