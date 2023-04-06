В Днепре задержан священник УПЦ МП, который развращал собственных несовершеннолетних дочерей. Фото

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Днепре священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата по подозрению в растлении собственных дочерей в возрасте 13 и 15 лет. У девочек скончалась мать, поэтому долгое время они не знали к кому обратиться за помощью.

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В конечном итоге пострадавшие все рассказали старшему брату, который и сообщил в полицию. Информацию об этом опубликовали на сайте Днепропетровской ОВА.

После задержание "злоумышленника в рясе", его дочери дали показания в присутствии детского психолога. Сейчас они находятся под наблюдением у врачей.

В настоящее время прокурором направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО он и будет дожидаться результатов досудебного следствия и самого суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП, который оправдывал действия российских оккупантов. Он также отрицал вооруженную агрессию России против Украины.

Во Львове местная жительница вышла к храму УПЦ МП с призывом не посещать структуру ФСБ в Украине. На это отреагировали прихожане: пенсионерки буквально набросились на нее с обвинениями в развязывании войны с Россией.

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