СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП, который помогал уклонистам выезжать за границу

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении священнику УПЦ МП в Черновицкой области. Он, по данным следствия, организовал канал незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

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Клирик обещал "клиентам" помочь пересечь границу с Румынией вне контрольно-пропускных пунктов и обеспечить документы для беспрепятственного передвижения по территории Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Служба безопасности заблокировала на Буковине еще один канал незаконного выезда украинских граждан призывного возраста за границу. К организации противоправной деятельности причастен помощник настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП", – отметили в Службе.

По данным следствия, представитель УПЦ МП предлагал мужчинам призывного возраста помочь пересечь границу вне контрольно-пропускных пунктов. Так, в сентябре 2022 года он предложил трем жителям Черновицкой области устроить "беспрепятственный выезд в Румынию". В "услугу" также входило обеспечение их документами, позволяющими свободно передвигаться по странам ЕС.

"Пунктом сбора" уклонистов была определена территория монастыря. Именно оттуда их должны были вывезти за границу. Но вместо "обещанных" документов клиентов доставили в приграничный район и показали "зеленку", через которую они якобы могут перейти в соседнюю страну", – отметили в СБУ.

Действия организатора схемы были документированы, а канал нелегальной миграции перекрыт. Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Дело сообщника представителя УПЦ МП уже передано в суд. Также сотрудники СБУ проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства преступления, установить и привлечь к ответственности всех причастных к организации схемы.

"Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее в СБУ заявили о раскрытии схемы, по которой российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине. Для этого они создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних детей из разных регионов нашей страны.

По указаниям врага подростки периодически рассылали на электронные адреса госучреждений фейковые сообщения о "минировании". "Рассылку" осуществляли от имени посторонних лиц, используя специальные компьютерные программы для сокрытия локации. Руководил группой подростков несовершеннолетний, находившийся на связи с российским куратором.

В настоящее время украинской спецслужбой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.