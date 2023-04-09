На Житомирщине появился ''Ниагарский водопад'': местные жители забили тревогу из-за мести природы. Фото и видео

В районе города Малин Житомирской области местный карьер затопила вода из реки Ирша, которая сменила русло и вышла из берегов. Это не только лишило сотен людей рабочих мест, но и стало серьезным ударом по экологии.

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Фотографии и видео стихии появились в местных интернет-пабликах. Корреспондент OBOZREVATEL Марина Лисничук в своем Facebook-аккаунте отметила, что это не чудо природы, а скорее ее месть, трагическое и катастрофическое явление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пока люди снимают красивые ролики на фоне новообразовавшегося каскадного водопада (который уже успели прозвать "ниагарским") существует риск того, что с многочисленными весенними дождями и последующим сбросом воды из водохранилищ выше города она выйдет за пределы этого обрыва (до его заполнение осталось метров десять) и пойдет дальше, затапливая на своем пути поля, следующие карьеры, а что хуже – села.

"Имеем очередной затопленный карьер, сотни утраченных рабочих мест, накрывших тонны воды, высохшее русло Ирши и уничтоженную фауну", – написала Лисничук.

Она рассказала, что в прошлом люди изменили русло реки, дубы и другие деревья, которые росли рядом, срезали, вырыли карьеры.

Стихию можно назвать "местью за пренебрежение законами природы, открытое игнорирование ее предупреждениями и отсутствие адекватной оценки ситуации тогда, когда катастрофу еще можно было предотвратить".

Журналистка отметила, что ночью со стороны карьера слышно шум воды новообразованного водопада и работу эскалаторов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Ученые, изучавшие таяние ледников по фотографиям со спутников, допустили существенную ошибку относительно скорости этого процесса. Новое исследование показало, что при потеплении климата ледники могут отступать до 600 метров за сутки, что в 20 раз превышает самые пессимистические прогнозы, сделанные ранее.

– Согласно данным ученых, с 2001 года Земля потеряла такое количество горных лесов, которое превышает территорию американского штата Техас. И процесс этот ускоряется тревожными темпами.

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