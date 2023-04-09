newspaper
img

На Житомирщине появился "Ниагарский водопад": местные жители забили тревогу из-за мести природы. Фото и видео

Дарья Дурова
Общество
4 минуты
10,3 т.
Карьер в Малине

В районе города Малин Житомирской области местный карьер затопила вода из реки Ирша, которая сменила русло и вышла из берегов. Это не только лишило сотен людей рабочих мест, но и стало серьезным ударом по экологии

Видео дня

Фотографии и видео стихии появились в местных интернет-пабликах. Корреспондент OBOZREVATEL Марина Лисничук в своем Facebook-аккаунте отметила, что это не чудо природы, а скорее ее месть, трагическое и катастрофическое явление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Карьер заливает водой

Пока люди снимают красивые ролики на фоне новообразовавшегося каскадного водопада (который уже успели прозвать "ниагарским") существует риск того, что с многочисленными весенними дождями и последующим сбросом воды из водохранилищ выше города она выйдет за пределы этого обрыва (до его заполнение осталось метров десять) и пойдет дальше, затапливая на своем пути поля, следующие карьеры, а что хуже – села.

"Имеем очередной затопленный карьер, сотни утраченных рабочих мест, накрывших тонны воды, высохшее русло Ирши и уничтоженную фауну", – написала Лисничук.

Ниагарский водопад в Малине
Вода реки вышла из берегов

Она рассказала, что в прошлом люди изменили русло реки, дубы и другие деревья, которые росли рядом, срезали, вырыли карьеры.

Стихию можно назвать "местью за пренебрежение законами природы, открытое игнорирование ее предупреждениями и отсутствие адекватной оценки ситуации тогда, когда катастрофу еще можно было предотвратить".

Вода в реке Ирша
За несколько метров воды в реке уже нет
Высохшее русло Ирши
Затопленные поля вокруг карьеров

Журналистка отметила, что ночью со стороны карьера слышно шум воды новообразованного водопада и работу эскалаторов.

На Житомирщине появился ''Ниагарский водопад'': местные жители забили тревогу из-за мести природы. Фото и видео
На Житомирщине появился ''Ниагарский водопад'': местные жители забили тревогу из-за мести природы. Фото и видео
Малин на карте

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– Ученые, изучавшие таяние ледников по фотографиям со спутников, допустили существенную ошибку относительно скорости этого процесса. Новое исследование показало, что при потеплении климата ледники могут отступать до 600 метров за сутки, что в 20 раз превышает самые пессимистические прогнозы, сделанные ранее.

– Согласно данным ученых, с 2001 года Земля потеряла такое количество горных лесов, которое превышает территорию американского штата Техас. И процесс этот ускоряется тревожными темпами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!