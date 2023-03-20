Природа в опасности: ученые сделали тревожное открытие о вымирании

Изменение климата и другие последствия деятельности человека продолжают оказывать на природу сокрушительное влияние. И это подтверждают данные свежего исследования, проведенного группой ученых из Университета Лидса и Южного университета науки и технологий в Китае.

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Как пишет издание The Guardian, они опубликовали свои выводы в журнале One Earth. Согласно данным ученых, с 2001 года Земля потеряла такое количество горных лесов, которое превышает территорию американского штата Техас. И процесс этот ускоряется тревожными темпами.

Ученые обнаружили, что за последние два десятилетия по всему миру было потеряно 78 млн. га горных лесов, то есть более 7% от лесов такого типа. Основными причинами потерь называют лесозаготовки, расширение сельского хозяйства и лесные пожары.

Между тем именно в горах обитает более 85% птиц, млекопитающих и амфибий мира. Горные леса из-за своей труднодоступности до последнего времени считались более безопасной средой для них, чем эквиваленты в низинах. Однако люди стали осваивать и эти районы, нанося им вред.

По расчетам исследователей, на лесозаготовки приходится 42% потерь горных лесов, на лесные пожары – 29%, на подсечно-огневое земледелие – 15%, а на полупостоянное или постоянное земледелие – 10%. Ученые изучали изменения этих экосистем в период с 2001 по 2018 год. Они документировали как увеличение, так и уменьшение древесного покрова, а также определяли возможные влияния на биоразнообразие. По данным анализа оказалось, что сильно пострадали Азия, Южная Америка, Африка, Европа и Австралия. При этом большинство потерь в Северной Азии были вызваны лесными пожарами, особенно неконтролируемыми бедствиями в России. Засухи и лесные пожары также привели к значительным потерям в Австралии. А в высокогорных районах Юго-Восточной Азии ключевым фактором стало расширение сельского хозяйства и лесозаготовок. За изученный период более половины глобальной потери лесов произошло в Азии.

Исследователи указали, что климатический кризис сейчас оказывает давление на горную дикую природу. Рост средней температуры заставляет виды передвигаться выше в горы. А это может означать, что в какой-то момент у них, вероятно, закончатся возможности найти себе новый дом и ускорит вымирание.

При этом более 40% общей потери приходится на тропические горные леса, которые считаются очагами биоразнообразия, что оказывает еще большее давление на находящиеся под угрозой исчезновения виды. Способом борьбы с проблемой ученые назвали создание охраняемых территорий в наиболее горячих точках. Это позволяет сильно замедлить потерю биоразнообразия.

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