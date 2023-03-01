Магнитные бури в марте: как приготовиться к солнечному шторму и уберечь здоровье

В марте будет всего семь дней, когда солнечная активность может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Известно, что магнитные бури будут накрывать Землю 5-7, 15 и 19-21 числа нового месяца.

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Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Возмущения геомагнитного поля Земли в марте будут либо сильными, либо средней мощности.

График магнитных бурь на март:

5 марта – магнитная буря средней интенсивности.

6 марта – магнитная буря сильной мощности.

7 марта – магнитная буря средней интенсивности.

15 марта – магнитная буря средней интенсивности.

19 марта – магнитная буря сильной мощности.

20 марта – магнитная буря средней интенсивности.

21 марта – магнитная буря средней интенсивности.

Отметим, что это уточненные данные. Ресурс Meteoagent рассчитывает прогнозы насчет магнитных бурь с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Как подготовиться к магнитным бурям и уменьшить их влияние на организм

Врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацышин говорит, что в первую очередь важно качественно отдыхать. Для этого нужно высыпаться, ложиться спать следует не позже 22:00, а просыпаться в 6:00-7:00.

Также для поддержания удовлетворительного самочувствия необходима физическая активность. 5-10 минут утром врач рекомендует уделить зарядке, а 1-2 раза в неделю заниматься спортом, но не выкладываться при этом на тренировке на 100%, чтобы не истощать организм.

Очень важно и сбалансированное питание – нужно потреблять свою норму белков, жиров и углеводов. Обедать Мацышин советует между 12:00 и 14:00, а вот завтрак и ужин, по его словам, не обязательны, если чувства голода нет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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