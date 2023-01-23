Ученые обнаружили таинственные ''искры'' на Солнце, которые помогут предсказывать вспышки и магнитные бури

Ученые NorthWest Research Associates (NWRA) в Боулдере, штат Колорадо обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Считается, что они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.

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Об этом сообщает Live Science. Отмечается, что солнечные вспышки – это мощные всплески солнечной радиации и им часто предшествует предвспышечная искра (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

К такому открытию удалось прийти после изучения многолетних данных Обсерватории солнечной динамики NASA SDO – спутника, который наблюдает за Солнцем еще с 2010 года. При этом исследователи наблюдали за подобными явления с наземных обсерваторий еще с 1970-х и 80-х годов.

"Изображения солнца определенно помогают ученым и прогнозистам понять, когда активная область может быть источником вспышек", – утверждают ученые.

Специалисты изучили данные SDO почти за десятилетие, увеличив масштаб активных областей Солнца, известных как солнечные пятна.

"Темные области являются местами, где магнитное поле Солнца особенно активно из-за более глубоких искажений внутри звезды. Искривления заставляют магнитное поле Солнца запутываться. И когда эти линии магнитного поля возвращаются в свою первоначальную форму, с поверхности вырывается огромный выброс энергии. Эти взрывы могут проявляться либо как солнечная вспышка, либо как корональный выброс массы", – говорят ученые.

По их словам, солнечные вспышки – это интенсивные всплески рентгеновского излучения и энергии, которые светят во всех направлениях. Они представляют собой взрывы сильно заряженных частиц, вырывающимся в определенном направлении. При этом двигаются такие вспышки довольно медленнее, со скоростью от 250 до 3000 километров в секунду. Таким образом может пройти несколько дней, прежде чем солнечная энергия пронесется по Земле.

Подобные явления могут нанести ущерб энергосистемам и телекоммуникациям на Земле, но в целом они безвредны для человека и всех живых существ.

Исследователи обнаружили, что солнечные вспышки часто связаны с моментом яркости и они произошли за день до того, как вспыхнули вспышки в той же области Солнца.

"Думайте об этом как о прогнозировании извержения вулкана – землетрясения вблизи действующего вулкана говорят ученым, что подземная магма находится в движении и может привести к извержению. Поэтому ученые следят за землетрясениями и настраивают модели, чтобы предсказать, когда может произойти извержение. Но ни одно землетрясение не является предвестником извержения вулкана. В будущем объединение всей этой информации с поверхности и через внешнюю атмосферу Солнца должно позволить синоптикам делать более точные прогнозы о том, когда и где произойдут солнечные вспышки", – резюмировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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