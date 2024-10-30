'Любой каприз за ваши деньги': как основатель изданий 'Граница' и 'Буквы' Петр Терентьев превратил свои медиа в инструмент для информационных атак

Известный своими многолетними "подвигами" сотрудничества с группой, основатель издания "ГРАНИЯ" и бывший совладелец "Буквы" Петр Терентьев, оказывается, зарабатывал не только прислуживая своим кремлевским патронам.

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Терентьев также активно помогал в начале с коммуникациями пятому президенту Петру Порошенко. Но стоило лишь смениться властям, как Терентьев мгновенно переобулся в воздухе. И теперь уже Порошенко и его окружение стали главными объектами для мочилова.

Терентьев так "заигрался" в медиакиллера, что под раздачу попала даже бывшая жена.

О том, как Терентьев за деньги превращает собственные медиа в инструмент манипуляций, читайте в нашем материале.

"Медиа атака на Порошенко и его команду"

В последнее время Терентьев активно публикует материалы, в которых особое внимание уделяется критике пятого президента Украины Петра Порошенко и его команды. Его постоянными объектами критики стали Ирина Геращенко, Владимир Арьев, Святослав Цеголко, Юрий Стець и другие члены команды Порошенко.

Однако сложно однозначно определить, в чем именно состоят его обвинения, ведь в большинстве своем его публикации состоят из эмоционально окрашенных оскорблений и неконкретных заявлений.

Терентьев сам себя называет "измеряющим агрессию в команде Порошенко". А в своих сообщениях он характеризует самого Порошенко как "подлого человека", который окружает себя "гнусными людьми".

Кроме этого, Терентьев неоднократно насмехался над фотографиями Ирины Геращенко, использовал их как повод для унизительных комментариев.

"Марионетка Грановского"

Терентьев тесно сотрудничал с Грановским. Эта работа была настолько плодотворной, что породила немало скандалов, еще более укрепивших репутацию Грановского как манипулятора, а Терентьева – как его марионетку.

В конце ноября 2021 года на официальной странице "Букв" в Facebook появилось сообщение, всколыхнувшее медийную среду: часть редакции была уволена из-за "токсичной атмосферы и публичных унижений" со стороны руководства издания.

В частности, бывший глава SMM-отдела издания Владислав Волков в своем сообщении от 24 ноября 2021 года заявил, что "Буквы" неоднократно работали в интересах Грановского, в частности, проводя медийные атаки на его политических и бизнесовых оппонентов.

Это стало началом большого медиаскандала, в котором неоднократно упоминалось имя Александра Грановского.

Так, например, в декабре 2019 года, после убийства малолетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в центре Киева, обвинения приобрели новую огласку.

Соболев назвал журналистам фамилии людей, которых предлагает допросить по делу об убийстве его трехлетнего сына. Среди этих людей он назвал и Александра Грановского, а также упомянул издание "Буквы".

"Есть такая фамилия – Александр Грановский. Саша, я хочу услышать, что ты скажешь на детекторе лжи. Кто что знал, кто кого заказывал, как агентство "Буквы" надо мной четыре года издевалось, кого надо мной пытались сделать", – сказал господин Соболев журналистам в суде, где избирали меры пресечения подозреваемым в убийстве его сына.

Екатерина Рошук пыталась опровергнуть эти утверждения, уверяя, что Грановский не имеет никакого отношения к изданию и не является его инвестором. Однако это заявление лишь подлило масла в огонь, поскольку его слова не убедили критиков, указывавших на многочисленные факты, подтверждающие противоположное.

Кроме этого, бывший сотрудник издания утверждает, что при былой власти Петр Терентьев сотрудничал с

правоохранительными органами и был "осведомителем" по поводу процессов в отечественном медиапространстве: кто с кем, против кого, за чьи деньги и прочее.

Также он отметил, что Терентьев любит "записывать" людей во время разговоров, делать скриншоты сообщений в мессенджерах, стравливать между собой разные группы лиц.

15 февраля 2021 года издание "Буквы" опубликовало материал "Как ботофермы власти поддерживают Зеленского и уничтожают его оппонентов". Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отрицала связь провластной фракции с сетью ботов в соцсетях, где длительное время распространялся контент в поддержку президента Владимира Зеленского и его действий.

Конечно, Терентьев все возражал, а Грановский решил игнорировать скандалы.

Уже в апреле 2021 года информация о связи Грановского с "Буквами" официально появилась на странице издания в Википедии, что явилось очередным ударом по репутации и без того скандально известного ресурса. Запись в Википедии стала своеобразным маркером для тех, кто уже давно подозревал наличие скрытых интересов по публикациям "Букв". Однако, информация была убрана с формулировкой "что ни один из "скандалов" не подтвержден. Это просто отзывы кого-то о работе других".

В частных разговорах Терентьев был более откровенным и подтверждал факт сотрудничества с Грановским, рассказывая о разных кейсах работы с ним, а также, что готов был выполнять все задачи, потому что, мол, Грановский "платил за все".

А уже после того, как Грановский перестал платить Терентьеву деньги, он тут же начал писать о нем в отрицательном контексте.

В общем, история сотрудничества Терентьева с Грановским указывает на то, что "Буквы" изначально были инструментом в руках тех, кто готов платить за влияние и манипуляции общественным мнением.

"Буквы Кононенко"

Да не Грановским единственным. Терентьев также подрабатывал на побегушках у скандального экс-нардепа Игоря Кононенко.

Опять же, об их тесной связи рассказал бывший руководитель SMM-отдела "Букв" Владислав Волков в ноябре 2021 года.

По его словам, в 2017 году Терентьев по заказу Игоря Кононенко поручил одному из бывших сотрудников "Букв" организовать абсолютно "гениальную" пиар-кампанию — речь шла о расклейке на лобовое стекло киевских машин с предложением посетить экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили.

Также в "Буквах" появилось комплиментарное интервью с Игорем Кононенко, которое Петр Терентьев самоотверженно продвигал.

Он с восторгом советовал читать это интервью всем, кто желает "разобраться в политических процессах", будто оно было каким-то постулатом украинской политики. Самого же Кононенко Терентьев назвал одним из самых влиятельных людей Украины.

Положительные отзывы Терентьева по адресу Кононенко в его сообщениях в Facebook выглядели как образец верности "служить". В 2016 году он с гордостью писал, что госпредприятия стали "доходными", а украинская экономика была "реанимирована" благодаря непревзойденной работе менеджера Кононенко.

Конечно, Терентьев не упустил возможности высмеивать тех, кто осмеливался критиковать его любимого политика. Вернее, любимого после президента России путина, которого Терентьев называл "стандартом современной демократии".

Он с пренебрежением относился ко всем оппонентам Кононенко, мол, эти люди просто не понимают настоящих "талантов" и "заслуг" этого деятеля.

Однако все это было, пока деньги текли по реке. Как только сотрудничество между Терентьевым и Кононенко закончилось, все изменилось. Терентьев стал основным критиком собственного бывшего покровителя. В своих новых сообщениях он начал обвинять Кононенко во всевозможных "мутах", в том числе с Николаем Тищенко по поводу контрабанды.

Кажется, информацию об этих делах Терентьев получал во время своего тесного сотрудничества с Кононенко, но теперь решил использовать его против него.

Также Терентьев начал строить вокруг Кононенко разные теории, в которых обвиняет его в дерибане Киева, а бизнесмена Игоря Тинного вообще называет его "миньоном".

В своем воображении Терентьев уже так увлекся, что в сообщении от 29 июня 2024 года назвал Кононенко "другом Николая Тищенко", а беглого блогера Мирослава Олешко – "блогером Кононенко".

"Медиаатака на бывшую жену"

Петр Терентьев и Екатерина Рошук, которые являются соучредителями издания "Буквы" и были замужем с 2018 по 2023 год, имели, казалось бы, идеальные отношения как на публике, так и за ее пределами.

Однако в июле 2023 г. они прекратили сотрудничество. Терентьев обещал, что не будет публично мстить или сплетничать о своей бывшей жене. Он даже написал пост, в котором утверждал, что Екатерина Рошук была для него человеком, которого он любил больше, чем кто-либо в жизни.

Но обещание Терентьева оказалось не более чем пустыми словами. Непублично, но активно он взялся за кампанию дискредитации Рошук.

Один из администратор украинской Википедии на правах анонимного источника сообщил, что под ником Ali Ibn Farhat Терентьев неоднократно вносил изменения на странице Игоря Кононенко, утверждая, что "пиаром Кононенко занимается Екатерина Рошук, которая якобы еще и является пресс-секретарем российского олигарха Павла, кстати, находится под украинскими санкциями и имеет подозрение от СБУ.

Таким образом, Петр Терентьев в очередной раз доказал свою способность мгновенно предать абсолютно всех вопрос только в стоимости.

Жадность к деньгам, кажется, является единственным стабильным компасом в жизни Терентьева.