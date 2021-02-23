Коронавирусом в Украине заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика в областях
На утро 23 февраля количество заражений коронавирусом в Украине достигла 1 311 844. Только за последние сутки им заболели 4182 гражданина, из которых 1236 попали в больницу.
От последствий COVID-19 умерли еще 153 человека, а всего инфекция унесла 25 309 жизней. В то же время 4351 украинец смог преодолеть болезнь, в общем выздоровели 1 151 777, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 716, Черновицкой – 468, г. Киев – 454, на Винниччине – 243 и Закарпатье – 224. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 454 случая;
Винницкая область – 243 случая;
Волынская область – 128 случаев;
Днепропетровская область – 126 случаев;
Донецкая область – 58 случаев;
Житомирская область – 67 случаев;
Закарпатская область – 224 случая;
Запорожская область – 159 случаев;
Ивано-Франковская область – 716 случаев;
Киевская область – 196 случаев;
Кировоградская область – 19 случаев;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 197 случаев;
Николаевская область – 92 случая;
Одесская область – 159 случаев;
Полтавская область – 113 случаев;
Ривненская область – 107 случаев;
Сумская область – 42 случая;
Тернопольская область – 107 случаев;
Харьковская область – 188 случаев;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 118 случаев;
Черкасская область – 140 случаев;
Черновицкая область – 468 случаев;
Черниговская область – 6 случаев.
Обновленные статистические данные появились и на сайте СНБО. В них, как известно, отсутствует информация о распространении коронавируса во временно оккупированных Крыму и отдельных районах Донетчины и Луганщины.
В течение предыдущих суток в Украине осуществили 49 600 тестирований на диагностику COVID-19, в частности 23 660 методом ПЦР, 14 782 методом ИФА, а также 11 158 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 6 738 144 ПЦР-тестирования.
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