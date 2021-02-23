Коронавирусом в Украине заразились более 4 тысяч человек за сутки: статистика в областях

На утро 23 февраля количество заражений коронавирусом в Украине достигла 1 311 844. Только за последние сутки им заболели 4182 гражданина, из которых 1236 попали в больницу.

От последствий COVID-19 умерли еще 153 человека, а всего инфекция унесла 25 309 жизней. В то же время 4351 украинец смог преодолеть болезнь, в общем выздоровели 1 151 777, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Больше всего новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 716, Черновицкой – 468, г. Киев – 454, на Винниччине – 243 и Закарпатье – 224. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 454 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 128 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 58 случаев;

Житомирская область – 67 случаев;

Закарпатская область – 224 случая;

Запорожская область – 159 случаев;

Ивано-Франковская область – 716 случаев;

Киевская область – 196 случаев;

Кировоградская область – 19 случаев;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 197 случаев;

Николаевская область – 92 случая;

Одесская область – 159 случаев;

Полтавская область – 113 случаев;

Ривненская область – 107 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 188 случаев;

Херсонская область – 8 случаев;

Хмельницкая область – 118 случаев;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 468 случаев;

Черниговская область – 6 случаев.

Обновленные статистические данные появились и на сайте СНБО. В них, как известно, отсутствует информация о распространении коронавируса во временно оккупированных Крыму и отдельных районах Донетчины и Луганщины.

В течение предыдущих суток в Украине осуществили 49 600 тестирований на диагностику COVID-19, в частности 23 660 методом ПЦР, 14 782 методом ИФА, а также 11 158 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 6 738 144 ПЦР-тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о коллапсе в крае из-за роста заболеваемости COVID-19. Он уточнил, что в больницах иногда не хватает свободных реанимаций и аппаратов ИВЛ.