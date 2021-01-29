Ляшко назвал дату начала вакцинации от коронавируса в Украине

Вакцинация украинцев от COVID-19 может начаться 15 февраля или позже – ориентировочно в эти даты в нашу страну должны привезти первые вакцины.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет BBC News Украина. По его словам, многие процессы находятся на этапе согласования.

По информации чиновника, Украина не получит вакцину от коронавируса, только если вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", – сказал Ляшко.

Какой именно вакциной будут прививать граждан Украины, он точно не сказал.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках международной программы COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства".

По его мнению, если первые поставки поступят от COVAX, то скорее всего это будет вакцина Pfizer.

Ранее Ляшко отмечал, что есть предварительная договоренность о 16 млн доз препарата против коронавируса, из них окончательно подтверждено предоставление нашей стране 8 млн.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов информировал, что среди них – препараты компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Напомним, что первым начал вакцинацию своих граждан от коронавируса Израиль – 20 декабря минувшего года. Сейчас, согласно данным сервиса Our World in Data, здесь введено наибольшее количество доз препарата – 2,04 на 100 человек.

Далее за ним идут Объединенные Арабские Эмираты – 0,9 дозы, Сербия – 0,67, Великобритания – 0,52, Исландия – 0,37 и Соединенные Штаты – 0,37 дозы на 100 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов ответил, почему Украина одной из последних получит вакцину от COVID-19.

Также Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson о поставках вакцины от коронавируса.