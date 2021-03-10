Ляшко пообещал украинцам сертификаты о вакцинации против COVID-19

Вскоре украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина". По его словам, в случае, если какая-либо из стран решит пропускать через границу только людей с подобным документом, то у наших граждан он будет на руках.

Выдача справки не потребует никаких расходов и будет осуществляться после введения двух доз вакцины участникам кампании по иммунизации.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", – заверил Ляшко.

Напомним, ранее главный санврач говорил, что справки о вакцинации будут выдавать на основании данных в специальной всеукраинской базе. В нее будут вносить граждан, которые получат прививку.

Более того, посольство Украины в Израиле уже начало активные переговоры с коллегами из этой страны о взаимном признании паспортов вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL: