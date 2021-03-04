Ляшко объяснил, надо ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом

Перенесена коронавирусная инфекция не является противопоказанием к вакцинации против COVID-19. Даже если у человека выработались антитела, он может сделать прививку.

Об этом в четверг, 4 марта, во время пресс-конференции заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В таком случае иммунитет против коронавируса будет более устойчивым по сравнению с тем, который формируется после перенесенной болезни.

"Во всех инструкциях производителей сказано: даже если у вас есть антитела, можно вакцинироваться. По предварительным исследованиям, иммунитет после вакцинации намного долговременнее и устойчивее, чем после перенесенной болезни", – сказал заместитель главы Минздрава.

Напомним, Виктор Ляшко сделал прививку против коронавируса во вторник, 2 марта, индийской вакциной CoviShield в городе Кагарлык Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвердили наличие "британского" штамма COVID-19. Об этом уже сообщили Всемирную организацию здравоохранения.