Ляшко вакцинировался от коронавируса в прямом эфире. Видео процедуры

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал прививку против коронавируса во вторник, 2 марта, индийской вакциной CoviShield в городе Кагарлык Киевской области.

Процедуру вакцинации транслировали в прямом эфире канала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Перед прививкой Ляшко подписал согласие на проведение вакцинации. Он как публичное лицо получил дозу вакцины, которая осталась после плановой вакцинации пациентов.

"Мы своим примером показываем, что не завезли что-то другое и не будем завозить для себя", – сказал санитарный врач.

Ляшко отметил, что регулярно вакцинируется от гриппа и дифтерии препаратами индийской компании Serum Institute.

Напомним, что прививку президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали индийской вакциной CoviShield во время его рабочей поездки в Луганскую область во вторник, 2 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов публично сделал прививку против COVID-19 в понедельник, 1 марта.