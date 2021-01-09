День начался с очередного сообщения "мама умерла", с цифры 4800 выявленных, десятков тысяч заявленных свободных коек и цифры 2500 госпитализированных (для сравнения в декабре у нас были цифры 2000-3000 госпитализированных при выявленных десятках тысяч) и с фотографии гаранта с горнолыжного курорта.

Формально он ничего не нарушил. Оказалось, Кабмин разрешил работу курортов. Но почему же так нестерпимо хочется дать ему пощечину. Наотмашь. Изо всех сил.

От лица всех тех, кому предлагают договариваться с больницами, чтобы их умирающую маму все-таки спасли; тех, кто сидит в очередях, пытаясь получить назначения от семейных врачей; тех, кто ждёт неделями мобильную бригаду с тестами; а также тех, кто не может купить "носки", кто вынужден эти носки заклеивать лентами (выполняя абсолютно бессмысленную работу) и тех, кто остался без работы на время локдауна.

Бессмысленного локдауна, потому что "каков поп – таков и приход" и сейчас все наши ответственные граждане (потомки Дункана Маклауда) тоже поедут на лыжи, пойдут в церкви, и будут носить друг другу вечери по домам до конца января. Потому что именно в этом, видимо, смысл всех этих высокоэкспертных эпидемиологических Мероприятий "по-украински".

*ножевникова покидает чат.

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