День почався з чергового повідомлення "мама померла", з цифри 4800 виявлених, десятків тисяч заявлених вільних ліжок і цифри 2500 госпіталізованих (для порівняння в грудні у нас були цифри 2000-3000 госпіталізованих при виявлених десятках тисяч) і з фотографії гаранта з гірськолижного курорту.

Формально він нічого не порушив. Виявилося, Кабмін дозволив роботу курортів. Але чому ж так нестерпно хочеться дати йому ляпаса. Навідліг. З усієї сили.

Від імені всіх тих, кому пропонують домовлятися з лікарнями, щоб їх вмираючу маму все-таки врятували; тих, хто сидить в чергах, намагаючись отримати призначення від сімейних лікарів; тих, хто чекає тижнями мобільну бригаду з тестами; а також тих, хто не може купити "шкарпетки", хто змушений ці шкарпетки заклеювати стрічками (виконуючи абсолютно безглузду роботу) і тих, хто залишився без роботи на час локдауну.

Безглуздого локдауну, тому що "який піп – такий і прихід" і зараз всі наші відповідальні громадяни (нащадки Дункана Маклауда) теж поїдуть на лижі, підуть в церкві, і будуть носити один одному вечері по домівках до кінця січня. Тому що саме в цьому, мабуть, сенс всіх цих високоекспертних епідеміологічних Заходів "по-українськи".

* Ножевнікова залишає чат.

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