Литва передала Украине партию внедорожников. Фото

В Украину продолжает поступать разнообразная помощь западных партнеров. В субботу, 29 апреля, Литва передала Украине партию внедорожников.

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Также Вооруженным силам Украины направили сухпайки. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ночью в Украину прибыли из Литвы еще шесть внедорожников Land Rover и сухпайки. Все это нужно для поддержки мобильности", – говорится в сообщении.

Ранее Анушаускас заявил, что его страна предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Его сумма составит 41 млн. евро.

В марте стало известно, что Литва в рамках нового пакета военной помощи для Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России, передаст боеприпасы 155 мм калибра и транспортные средства.

Также сообщалось, что Литва передаст Украине радары, отслеживающие даже пули снайперов. Военные Вооруженных сил Украины уже приступили к обучению работе с ними.

А граждане Литвы собрали 14 миллионов евро на покупку радаров для Вооруженных сил Украины. Такую сумму неравнодушные литовцы задонатили за четыре недели.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас уверен, что заявлениями по поводу размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси российский диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины. Также кремлевский лидер стремится вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве признана российская частная военная компания "Вагнер" террористической организацией. Литовские депутаты заявили, что этот НПК представляет угрозу национальной и общественной безопасности, и подтвердили поддержку наемников на государственном уровне в РФ, несмотря на то, что деятельность частных военных компаний в государстве-агрессоре запрещена законодательством.