Литва передаст Украине радары, которые отслеживают пули снайперов: военные ВСУ уже начали обучение

Литва передаст Украине радары, которые отслеживают даже пули снайперов. Военные Вооруженных сил Украину уже начали обучение работе с ними.

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Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение. Йонас Охман, основатель Blue Yellow, организации, которая поддерживает Украину, сказал, что за 14 миллионов евро, собранные компанией среди литовцев будет куплено 16 радаров.

"Будет 12 обычных радаров и четыре специальных радара", – сказал он, добавив, что не может раскрыть, где будут использоваться радары.

Радары сначала будут доставлены в Литву, а затем переданы Украине.

"Первые радары должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время", – отметил Оман.

По его словам, радары израильского производства являются на сегодняшний день самыми передовыми устройствами в мире и могут использоваться для обнаружения таких объектов, как ракеты, беспилотники и даже пули снайперов.

Украинским военным достаточно четырех дней, чтобы научиться ними пользоваться. Сейчас в Литве проходят обучение 14 украинцев.

"Очевидно, что у них есть некоторый опыт работы с радиолокационным оборудованием, поэтому они очень быстро схватывают", – сказал Донатас Кулокас, координатор курса и командующий Командованием воздушного наблюдения и управления воздушным движением ВВС Литвы.

Посол Украины в Литве Петро Бешта подчеркнул, что радары "являются одной из вещей, которые нужны для защиты неба Украины".

"Речь идет не только о военных объектах, но и о гражданской инфраструктуре, потому что в 90% случаев Россия нацелена на энергетику и гражданскую инфраструктуру", – сказал он.

На вопрос, будет ли достаточно 16 радаров, посол отметил, что очень важно подать хороший пример и вдохновить другие страны на отправку аналогичных устройств в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды передадут Украине два минных тральщика класса Alkmaar. Они используются для обезвреживания мин и береговой охраны украинских акваторий.

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