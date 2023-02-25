''Вместе к победе'': в Литве за месяц собрали 14 млн евро на радары для Украины

Граждане Литвы собрали 14 миллионов евро на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины. Такую сумму неравнодушные литовцы задонатили через четыре недели.

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Об этом в Twitter сообщил координатор благотворительной акции, литовский телеведущий Андрюс Тапинас. Он пообещал продолжить поддержку Украины.

В комментариях украинцы благодарили литовцев за мощную поддержку, а те, со своей стороны, выражали гордость быть гражданами такой страны и помогать нашему государству в борьбе против агрессора.

"Вместе к победе!", "Слава Украине!" – писали они.

Напомним, масштабный сбор на покупку пяти израильских радаров противовоздушной обороны для нашей страны в Литве объявили 30 января. Целью акции было 5 млн. евро.

Тапинас пошутил, что литовцы собрали 500 тысяч за 6 часов, а российским пропагандистам для того, чтобы собрать такую сумму из российской публики, потребовалось бы 6 лет.

Это уже не первый большой сбор, организованный в Литве для помощи нашему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в начале полномасштабного вторжения Андрюс Тапинас инициировал акцию по закупке ВСУ беспилотника Bayraktar TB2. Только за сутки ему удалось собрать около 2 из 5 млн евро. Общая сумма была готова уже через три дня, хотя организаторы надеялись собрать ее через три недели;

– узнав об этом, турецкая компания-производитель БПЛА Baykar решила передать беспилотник бесплатно. Пожертвовавшие литовцы деньги смогли направить на другие нужды ВСУ.

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