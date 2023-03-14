В Литве ЧВК 'Вагнер' признали террористической организацией

В Литве признали российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией. Литовские депутаты заявили, что эта ЧВК представляет угрозу национальной и общественной безопасности и подтвердили поддержку наемников на государственном уровне в РФ, несмотря на то, что деятельность частных военных компаний в государстве-агрессоре запрещена законодательством.

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За соответствующее постановление депутаты литовского Сейма проголосовали единогласно. Об этом сообщает издание LRT.

В ходе голосования 14 марта депутаты Сейма Литвы единогласно поддержали постановление, признающее ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Наемники этой российской частной армии, подчеркивается в постановлении, представляют угрозу государственной и общественной безопасности.

Документ также призывает другие страны последовать примеру Литвы.

Так, в постановлении отмечено, что начала российского вторжения в Украину наемники ЧВК "Вагнер" причастны к совершению тяжких военных преступлений. В частности, они совершают "систематические серьезные агрессивные преступления — убийства и пытки мирных жителей Украины, бомбардировки домов и других гражданских объектов — что равносильно терроризму".

"Вагнер, частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину и находящаяся под санкциями ЕС и США [...], является теневым инструментом власти России", — утверждается в документе.

Постановление литовского Сейма также содержит констатацию факта, что эта ЧВК бесплатно получает от правительства России военную технику, в том числе ракетные комплексы "Град", танки и бронетехнику, а также проходит обучение в Службе военной разведки (ГРУ) России.

Литовские депутаты напомнили, что "вагнеровцы" помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, а также занимаются преступной деятельностью в ЦАР, Судане и Мали.

"В резолюции также подчеркивается необходимость принятия Литвой Закона о предотвращении терроризма, в котором будут установлены конкретные критерии для составления списка террористических организаций и предусмотрены санкции в отношении лиц, причастных к их деятельности", – отмечено в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года Сейм Литвы также признал действия России на Украине геноцидом, а Россию государством-спонсором терроризма. В июне же литовские депутаты назвали вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа.

В августе 2022 года спонсором терроризма Россию признал Сейм Латвии.

26 января ЧВК "Вагнер" признали транснациональной криминальной организацией в США.