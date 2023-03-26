Путин пытается запугать союзников Украины: в Литве объяснили, что означает размещение ядерного оружия в Беларуси

Заявлениями о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси российский диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины. Также кремлевский лидер стремится вызвать недовольство некоторых политиков на Западе поддержкой нашего государства.

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Такое мнение высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Facebook. Он предостерег партнеров от бурной реакции на подобные провокации.

"Размещение ядерного оружия в Беларуси лишь демонстрирует страхи, которые Путин нагнетает после войны с Украиной по наращиванию сил НАТО на восточном фланге. Не стоит отвлекаться на "что теперь", – подчеркнул литовский министр.

"Защита стран НАТО от угрозы ядерного оружия гарантирована, независимо от того, расположено ли это оружие к западу от наших границ (Калининград), на востоке (Беларусь) или на севере (Ленинград). США также относятся к шагу Путина весьма сдержанно и не собираются менять любые планы ядерного сдерживания", – отметил чиновник.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также выразил мнение, что заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси является ничем иным, как признанием в собственном страхе. Кремлевский лидер понимает, что проигрывает, поэтому единственное, что ему остается – пугать тактикой. Кроме того, по словам представителя ОП, диктатор таким заявлением зафиксировал свое очередное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин пригрозил размещением ядерного оружия в Беларуси после заявления Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что Россия не передает Беларуси свое ядерное оружие;

– международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ такое вооружение.

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